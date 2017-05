“A mi hijo le vale madre todo…”: Chávez

La Leyenda del Boxeo, Julio César Chávez, sigue muy decepcionado por la pobre exhibición que dio su hijo ante el Canelo Álvarez el pasado 6 de mayo en Las Vegas, Nevada.

En una entrevista para ESPN, el gran campeón mexicano estuvo a punto de llegar a las lágrimas al revelar lo que sentía por sobre la forma en la que Chávez Jr. se toma la vida y aseguró que a su hijo “le vale madre todo”:”Es triste decirlo, pero, cuando a la persona le vale madre todo… no le importan las críticas, no le importa esto, no le importa lo otro, las cosas las quieres hacer a su manera, las cosas no funcionan”.

El multicampeón reveló que su hijo no se compromete al cien por ciento en su carrera como boxeador, cosa que Chávez ya no puede soportar. Cabe señalar que la carrera del Junior comienza a irse en picada, a pesar de haber tenido oportunidades con pugilistas de renombre. Por si fuera poco, su vida está envuelta en escándalos. (AztecaAmerica.com)