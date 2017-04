¡A un lado, Tom Cruise, que ya llegó Ricky Martin!

Estados Unidos.- El intérprete puertorriqueño rompió el mundo de internet con un video en el que baila la clásica Old Time Rock and Roll, de Bob Seger, mientras luce cuerpazo en unos ajustados boxers blancos, camisa desabotonada y calcetas.

Se trata de una ejecución que emula la icónica escena de Tom Cruise en la película de los 80s, Risky Business, con la que el actor hollywoodense saltó a la fama y se convirtió en una figura mundial.

Con esa interpretación, Ricky Martin se enfrentará a la actriz y modelo Kate Upton la noche de este jueves en el programa de concursos de la TV de Estados Unidos LipSyncBattle.

El boricua no la tiene fácil porque Upton se vestirá de colegiala para emular a Britney Spears con Baby One More Time. Sin embargo, Ricky Martin luce espectacular, aun cuando le faltaron los lentes negros de Cruice, y si no lo crees ve la probadita que da en su cuenta de Instagram. (AztecaAmerica.com)