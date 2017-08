Activan operativo de limpieza en Playa Bagdad

Matamoros, Tamaulipas.- La Secretaria de Servicios Públicos del municipio, ha intensificado el trabajo de limpieza en la playa Bagdad, a solicitud del presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, para que se haga en forma permanente durante este periodo vacacional.

Humberto Zolezzi Carvajal, titular de la dependencia, informo que se instalaron varios contenedores en lugares estratégicos de la playa, para colectar los desechos y mantener limpio este lugar de esparcimiento, para lo cual se utilizan camiones de redilas y de volteo a fin de disponerla en el tiradero municipal.

El funcionario, señaló que el servicio de recolección de la basura en la ciudad, se continúa realizando con 25 unidades, que cubren igual número de rutas, cumpliendo a satisfacción con este servicio a la población.

En cuanto a la recolección de la basura en casas habitación, precisó que no se tienen quejas, y en el caso de presentarse, se debe a que el camión no entra por alguna calle o callejón porque no está pavimentado, ahí, para resolver el problema utilizamos camiones de redilas, porque es más fácil que puedan circular por esas áreas complicadas.

Otro tipo de queja, menciono el funcionario, es aquel donde la gente nos reporta que el bote de basura no lo dejan en el mismo lugar, donde lo levantaron para arrojar la basura al camión, pero no sobrepasan las diez.

Por otro lado comentó que por instrucciones del presidente municipal, Jesús de la Garza Díaz del Guante, continúan trabajando en el saneamiento de aquellas áreas o predios que se han convertido en tiraderos, recientemente se eliminó el tiradero a cielo abierto de la colonia Abelardo de la Torre Grajales.

Reconoció que poco a poco tanto la ciudadanía como los carretoneros, se han ido concientizando sobre el problema de salud que ocasionan al tirar la basura en las áreas verdes y a pesar que siguen prestando su servicio, ahora la labor que realizan es la recolección de cacharros y ramas de árboles, mientras que la secretaría esta pendiente de que no se vuelva a generar este problema. (Redacción)