Anahí responde a críticas sobre #MuyDespeinada

Chiapas.- La cantante y Primera Dama de Chiapas ofrece una disculpa a las personas que se hayan sentido ofendidas con sus comentarios: “estoy despeinada, ustedes quisieran verme en shows…”.

Anahí, Primera Dama de Chiapas, esposa de Manuel Velasco, gobernador de ese Estado, ofrece una disculpa a la gente que se haya sentido ofendida por sus comentarios de hace unos días a través de un video.

Anahí ofrece una disculpa a la gente que le haya tomado a mal sus comentarios hechos en vivo,refiriéndose a que estaba despeinada y desarreglada. Foto: captura de pantalla

“Les ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios; a veces yo me engancho. Veo comentarios y no medí las consecuencias, estoy aquí para ayudar y no para cualquier otra tontería”, dice a través de una grabación en Facebook.

Y es que la cantante, recientemente hizo una transmisión desde Chiapas, donde mostraba algunas casas destrozadas por el terremoto, y se le ocurrió comentar que lucía despeinada, desmaquillada, y que la gente quisiera verla en shows, pero eso no importaba en ese momento.

A través de redes sociales, e incluso en muchos programas de entretenimiento comenzaron a criticarle esos comentarios, que no venían al caso.

En un nuevo video, en Facebook, Anahí muestra que se encuentra en un centro de Acopio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Esto es amor puro, esto somos los mexicanos cuando nos unimos.Tengo una responsabilidad moral con este estado inmensa. Me han recibido como a una hija, no soy chiapaneca pero así me siento por adopción.”

Y también explica por qué lloró…

En la misma transmisión de este día, Anahí cita que lloró en uno de los recorridos que hizo al lado de su esposo porque conoció a una señora que perdió a su bebé en el terremoto.

“Soy un ser humano, no tengo experiencia en estas cosas y me ganó el sentimiento. Estábamos visitando a una mujer que perdió a su bebita, y soy mamá, por eso lloré…”. (Debate.com.mx)