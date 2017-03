Apple ofrece iPad a menor precio

Este martes Apple Inc. dio a conocer una iPad más barata con precios a partir de 329 dólares, en un intento por revivir el producto que alguna vez estuvo de moda que ha registrado un descenso en sus ventas, publicó The Washington Post.

La nueva iPad, cuya pantalla Apple señaló es más brillante, se ofrece a 70 dólares menos respecto a un modelo comparable de 32 gigabytes, la iPad Air 2 de 399 dólares, que salió a la venta en el 2014. Tras el anuncio del martes, Apple ya no venderá la iPad Air.

Apple informó asimismo que presentaría su primer iPhone con terminado de aluminio rojo, producto de 10 años de colaboración entre Apple y el grupo mundial sin fines de lucro para el sida RED. La compañía también anunció estar ampliando el almacenamiento en su iPad Mini 4 y su iPhone SE, si bien el precio de los aparatos de menor tamaño no bajará, escribió el rotativo.

El anuncio sobre la iPad es la medida más reciente que la compañía toma a efecto de diversificar sus precios al encarar una mayor competencia en el mercado de tabletas y teléfonos inteligentes. El año pasado Apple sacó a la venta el iPhone SE a partir de 399 dólares, aproximadamente 250 dólares menos que el iPhone 7 de menor precio. Este martes la empresa informó asimismo estar duplicando a 32 gigabytes la capacidad inicial de su iPhone SE.

En el transcurso de los últimos cinco años la iPad ha tenido dificultades contra la competencia que representan productos como Surface de Microsoft Corp., una tableta que puede funcionar como laptop, y iPhones más grandes, lanzados por Apple en el 2014, dijo Patrick Moorhead, presidente de investigaciones tecnológicas de Moor Insights & Strategy. Además, mucha gente conserva por mayor tiempo sus iPads, agregó Moorhead, por considerar que su capacidad para bajar videos o navegar en internet no se vuelve obsoleta con tanta rapidez como la de los smartphones.

Con los años, Apple ha hecho la iPad más pequeña, delgada y potente, pero con dichos cambios no se ha logrado poner fin a 12 trimestres consecutivos de bajas en los pedidos a comparación de un año antes. Las ventas anuales del aparato han caído 36 por ciento respecto a los 20 mil 630 millones de dólares, su cifra más alta, registrados durante el año fiscal 2013, reduciendo en ese lapso de 19 a 10 por ciento la contribución del dispositivo a los ingresos.

The Washington Post informó que la iPad anunciada el martes, la cual tiene el mismo peso y grosor que la iPad Air original, brinda a los consumidores una opción más accesible para bajar videos o leer libros. Sin embargo, su precio continúa siendo más alto que los de la competencia, como el Galaxy Tab E de Samsung Electronics Co, que cuesta 229 dólares en Best Buy. (Diario.mx)