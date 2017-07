Aprueba subasta de unidades y mercado de mariscos en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- En la décima sexta sesión ordinaria de cabildo se aprobaron los acuerdos correspondientes a la desincorporación del patrimonio municipal, de 105 vehículos dados de baja por ser incosteable su reparación y su enajenación será a través de audiencia pública, así como la donación de una parte de terreno del predio ubicado en la calle General Francisco Villa, entre Avenida Lauro Villar y Calle Mercurio de esta ciudad, a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Norte de Tamaulipas, para la Construcción de un Mercado de Pescados y Mariscos.

El presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante al comentar lo relacionado a la desincorporación de los vehículos dijo que se rescataron más de 10 unidades, que de ese deshuesadero que había, y lo que quedo de acuerdo al reporte, es que ya no funcionan lo que representa un peligro y riesgo para los habitantes de las colonias que están alrededor del lugar conocido como La Copa.

Señalo el edil que en la última visita que se hizo por el sector que comprenden las colonias Infonavit Satélite, Los Ángeles y Enrique Cárdenas, le hicieron una petición muy sentida de parte de los vecinos, para que se retiraran de ahí esas unidades, porque en horas de la mañana de dos días anteriores se incendiaron dichos vehículos, lo cual ha venido siendo recurrente.

Por razones de seguridad y protección de los vecinos además de evitar contaminación del sector se tomó la decisión de retirarlos además que ya se había revisado por parte del personal de la oficialía mayor para ver que era rescatable de ese lugar y se está por darle una tercera pasada a las unidades y sacar un dictamen para confirmar lo que ya no es útil y en su caso lo que aun pueda rescatarse, comentó el presidente municipal.

En relación al proyecto del Mercado de Mariscos, dijo se está trabajando desde la secretaría del Ayuntamiento, Bienestar Social y Desarrollo Urbano al indicar que todo está bien y consientes los comerciantes del lugar de la oportunidad que se brinda a la economía de la industria pesquera que mucho les va ayudar.

Era requisito que ponían, los programas federales para que se hiciera la desincorporación y ellos tuvieran un patrimonio si no, no procedían los apoyos que prácticamente es el cien por ciento de la inversión.

Quienes tendrán que dejar el espacio son tianguistas, o quienes no tengan ningún rubro de mercado, pero una parte del Mercado Barrientos, seguirá con sus actividades y en otro extremo se habilitará el Mercado de Pescados y Mariscos. (Redacción)