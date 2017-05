Aracely Arámbula pide no aparecer en serie de Luis Miguel

Los Ángeles.- La ex de Luis Miguel no está interesada en aparecer en la serie que prepara Netflix sobre el cantante.

Lo anterior lo confirmó la propia Aracely Arámbula durante su llegada al evento de la Fundación Angelitos Unidos Contra el Cáncer.

“A mí no me gustaría salir en la serie, yo realmente me estoy enfocando en mis compromisos, en mis cosas, a mí nadie me ha hablado de la serie y mi nombre no puede salir porque tenía que tener la autorización de mi oficina, de la gente (que trabaja conmigo), en algún momento se tocará este tema pero por ahorita no me interesa hablar de eso”, dijo.

Durante el evento la chihuahuense pidió que preguntarán directamente a ‘El Sol’ y no a ella sobre la relación con sus hijos, Miguel y Daniel.

Finalmente la actriz mexicana reveló que no le desagrada la idea de adoptar a una niña pues sus hijos le piden una hermanita.

“Sí me encantaría tener una nena, por supuesto, y si yo pudiera adoptarla que mejor, porque hay muchos niños en este mundo que necesitan un hogar, necesitan cariño, necesitan ese apapacho de mamá, entonces yo feliz”. (Diario.mx)