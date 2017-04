Aunque ‘otros minimicen’ el torneo, Almeyda valora el título de Copa

Guadalajara, Jalisco.- A Matías Almeyda no le importe que muchos hagan de menos la Copa MX. El técnico de Chivas dijo que más de uno quisiera festejar un título.

“Valoro mucho este torneo, más allá que otros la minimicen, bueno los demás no la ganaron, nosotros sí, le doy este valor, agradezco a los jugadores el esfuerzo y la disfruto mucho, porque hoy se jugó una final que pudo ser como amateur, se juega por amor al futbol y eso quiero transmitir: que amen lo que hacen y hoy se volvió a ver”.

Almeyda rescata que de nueva cuenta el Guadalajara recuperó el protagonismo que había perdido.

“El equipo es protagonista, está a la vista que volvió a ser protagonista no solo por el juego, sino porque está ganando títulos y nos falta uno muy importante que vamos detrás de él, paso a paso y con tranquilidad, pero el equipo volvió a ser protagonista; me acuerdo el primer partido que dirigí acá, no sé si había cinco mil personas contra Morelia, y ahora Chivas llena los estadios acá y a donde vamos, hay una conexión importante entre la gente y el equipo, es una felicidad para ellos y nosotros”.

El estratega argentino se dijo agradecido con México, y con las personas que han creído en su trabajo. (MedioTiempo.com)