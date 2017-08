Candidato del PAN encabezaría el Frente Amplio para 2018: Margarita Zavala

Toluca, Estados de México.- En la mesa de negociaciones del Frente Amplio Democrático (FAD) con el PRD, el PAN encabezaría la candidatura por la Presidencia de la República, aseguró la aspirante panista Margarita Zavala.

“Es lo que nos ha dicho el que se ha encargado de la negociación, que es el PAN el que encabezaría la alianza”, destacó, sin precisar nombres.

Estatutariamente y por decisión del Consejo Nacional, los esfuerzos de este tipo en el partido son encabezados por el presidente.

Zavala Gómez del Campo indicó que las coaliciones son muy importantes, siempre y cuando sean claras para los ciudadanos y el panismo no ceda en sus decisiones.

“Primero, el PAN debe definir quiénes somos y que no cedamos las definiciones a otros partidos, que definamos el candidato o la candidata, y en general los candidatos (locales). Después, ir con los ciudadanos –que debe ser la alianza principal– y, por supuesto, con los otros partidos políticos. En la medida que seamos claros y tomemos nuestras propias definiciones, nos dará más fuerza la alianza con otros partidos, así lo estoy proponiendo”, indicó.

Sin embargo, por la manera en que se está negociando, aseguró que por momentos siente que el PAN está cediendo de más.

En el caso del sol azteca, prosiguió, tendrá sus propias dinámicas “y la mayoría está dispuesto a aceptar una alianza”.

El 2018, consideró, es un momento fundamental para el PAN y definitorio para el país, de tal manera que el blanquiazul “tiene la obligación de revisar todos los caminos para llegar a la Presidencia de la República, solo o acompañado”.

La esposa del expresidente Felipe Calderón descartó que le perjudiquen las encuestas que otorgan la ventaja al morenista Andrés Manuel López Obrador, pues la ubican por debajo de él con promedios que van de los dos a los cuatro puntos porcentuales.

“No está nada mal; él tiene más de dos millones de spots, yo no tengo ni uno solo. Él ha hecho de su partido el escaparate para promocionar su imagen e ideas, yo no he tenido esa posibilidad respecto del PAN, sólo me faltan los spots y un partido trabajando conmigo; a él ya no hay nada más que agregarle”, confió.

La panista acudió a la sede del Poder Legislativo mexiquense, donde se reunió con su grupo parlamentario para hablar sobre los retos del país, la inseguridad, la corrupción y las formas en que se están atajando desde la Cámara local de diputados. (Proceso.com.mx)