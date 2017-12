“Cojan rico, pero con condón”, recomienda delegada de Iztapalapa

México.- Durante un evento realizado ayer sábado, la delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, aconsejó a los jóvenes disfrutar de su sexualidad: “Cojan rico, pero con condón”.

La funcionaria habló ante adolescentes que acudieron al aniversario del programa Prepa Sí, en la macroplaza de Iztapalapa.

“Me siento en este momento estando cerca de ustedes, se siente chingón, me siento feliz. Tengo 53 años, pero me siento como ustedes. ¿Les doy un consejo? Hagan el amor y no la guerra. Cojan rico, pero con condón. No se embaracen, no sean weyes, gocen su adolescencia, ya después habrá tiempo de mantener, ahorita hay que coger”, aconsejó Anguiano a los jóvenes que respondieron con risas y júbilo.

El video del “discurso” de Anguiano fue difundido en redes sociales por la agencia Quadratín.

En febrero pasado la delegada también estuvo en el centro de la polémica cuando en una feria de la salud utilizó un pene de caucho para mostrar cómo poner un condón con la boca.

“Invito a los jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad y evitar embarazos no planeados. Aprendan a protegerse”, dijo en ese entonces Dione Anguiano. (Proceso.com.mx)