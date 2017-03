Confiamos en nuestra afición: Chicharito Hernández

Ciudad de México.- Javier Hernández se dijo confiado en el apoyo que les brindará la afición mexicana cuando este viernes hagan su presentación en el Estadio Azteca en el hexagonal de cara a Rusia 2018 ante Costa Rica.

En el último duelo que el Tri disputó en el coloso de Santa Úrsula, Honduras le arrebató el empate a cero goles, situación que desató abucheos y hasta gritos de “¡fuera Osorio!” de parte de la afición mexicana que mostró el desencantó de lo que ya había acontecido semanas atrás en la Copa América Centenario.

“Siempre el apoyo ha estado ahí, confiamos en nuestra afición, esas personas que nos ven por televisión o van al estadio que siempre quieren lo mejor para México como nosotros que lo queremos así”, dijo.

Chicharito también expresó lo bien que le ha caído a la Selección Mexicana la concentración que han tenido en Cuernavaca, aunque aceptó que deberán respaldarla con resultados. Hernández reiteró el compromiso que tiene con el combinado nacional por lo que dejó de lado su intención de igualar el récord de Jared Borgetti.

“(Cuernavaca) Es una experiencia completamente diferente, se ha hablado mucho de la altura y de otras circunstancias, pero la realidad es que mientras los resultados sigan saliendo se va a ver si valió la pena o no porque así es la vida, podemos sentirnos muy bien trabajando aquí pero si los resultados no salen van a empezar a hablar, a buscarse cualquier pretexto.

“Quiero que la selección gane, si meto o no gol, yo no tenía en mente eso cuando debuté, era algo que todo mundo sabía que estaba ahí, pero soy jugador de la Selección Mexicana, quiero darlo todo para que la selección gane y así ganemos todos porque si meto gol y la selección no gana, el único que gana soy yo y eso no me gusta”, puntualizó. (MedioTiempo.com)