Corea del Norte y Venezuela, principales preocupaciones del papa

Al cabo de una visita de 26 horas en Egipto, donde tendió puentes con el Islam moderado para hacer un frente común en contra del fundamentalismo religioso, su aliento y consuelo a la minoría cristiana repetidamente blanco del Estado Islámico y pidiera a las autoridades egipcias trabajar por La Paz, siempre en el respeto de los derechos humanos, el papa Francisco compartió con los periodistas que le acompañamos en su viaje internacional número 18, las que son en este momento sus principales preocupaciones, primera entre ellas la escalada militar entre los Estados Unidos y Corea del Norte.

Ahora la situación se ha calentado demasiado. Yo pido siempre que se resuelvan los problemas por la vía diplomática, con la negociación porque es el futuro de la humanidad. Hoy una guerra que se expande destruirá no digo la mitad de la humanidad, pero una buena parte de la humanidad. Sería terrible. Detengámonos, busquemos, busquemos una solución diplomática”, destacó el papa Francisco.

SITUACIÓN EN VENEZUELA

Por lo que se refiere a la dramática situación de Venezuela, el Papa anunció que hay insistencia por parte de los presidentes protagonistas de la mesa de diálogo del año pasado, para que la Santa Sede

esté en la mesa de negociaciones. Francisco expresó su disponibilidad, pero dejó muy claro que una nueva ronda podría iniciar solo con garantías muy claras.

Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto, es que curioso la misma oposición está dividida, y por otro lado parece que los conflictos se agudizan cada vez más, pero hay algo en movimiento, muy en el aire todavía. Pero todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo, con las garantías necesarias, si no jugamos al Tin Tin Pirulero y no va la cosa”, expresó el papa Francisco.

Al rezar el domingo Regina Coeli, el papa Francisco volvió a pedir que se reanuden las negociaciones, que cese violencia que ha causado numerosos muertos heridos y presos y que se respeten los derechos humanos.

SITUACIÓN DE MIGRANTES

El papa Francisco también denunció en el avión papal la situación en la que se encuentran millones de migrantes y prófugos, que huyen de sus países y son encerrados en los que calificara de campos de concentración.

“Hay campos de refugiados que son verdaderos campos de concentración, hay algunos en Italia y en otras partes, el solo hecho de estar encerrados sin poder hacer nada es un láger”, dijo el papa Francico.

Por lo que se refiere a su viaje a Egipto, el papa volvió a denunciar con fuerza los que utilizan el nombre de Dios para cometer actos de violencia y terrorismo, y pidió la colaboración de todas las religiones para rechazar a los extremistas.

Repetimos un no fuerte y claro a todo tipo de violencia, venganza y odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmemos la incompatibilidad entre violencia y fe, entre creer y odiar. Es imprescindible excluir cualquier absolutización que justifique formas de violencia. La violencia es de hecho la negación de toda auténtica religiosidad”, mencionó el papa Francisco.

El papa no fue claro solo al hablar con los musulmanes, también a los cristianos dijo que el único extremismo que se les permite es el de la caridad. (Noticieros.Televisa.com)