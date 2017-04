Crecen robo de identidad y fraudes en México

Ciudad de México.- Los reclamos a la banca en México por posible fraude y robo de identidad crecieron 33.6% en el año anterior.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el número de casos se elevó de 4 millones 23 mil en 2015 a 5 millones 376 mil en 2016.

Se refiere a quejas de los usuarios por cargos no reconocidos por consumos que no efectuaron, cheques mal negociados, retiros no reconocidos, suplantación de identidad, y transferencias no reconocidas, entre otras.

En 2016 se registraron 78 mil 788 posibles casos de robo de identidad, los cuales se han ido sofisticando en los últimos años, al ser también cibernéticos. Casi el 50% delos casos fueron en contra del Grupo Financiero Banamex, en donde las quejas ascendieron a 35 mil 737.

De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras, el año pasado Banamex registró el mayor número de casos de Robo de Identidad, un 45% del total de reclamaciones, principalmente por productos no reconocidos, suplantación de Identidad y Retiro no reconocido. Estas operaciones fueron realizadas principalmente en sucursales y corresponsalías bancarias.

El segundo banco con el mayor número de quejas por este tipo de fraude, fue Santander con 11 mil 721 casos, las causas productos no reconocidos y detectar suplantación de identidad.

Para Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, la diferencia de quejas entre los grandes bancos es señal de preocupación, ya que una institución concentró el mayor número de posibles casos de robo de identidad. Si bien, reconoció al comparar los reclamos de robo de identidad con los dos últimos años en número globales estos han disminuido, ya que en 2014 tuvieron 82 mil 263 casos y 100 mil 488 reclamos en 2015, los números actuales siguen estando al nivel de 2012 y 2013 que iniciaron el registro de reclamaciones por posible Robo de Identidad no se ha logrado disminuir este delito.

Di Costanzo, explicó que “sigue siendo un tema relevante por las afectaciones que tiene el usuario, ya que si están en proceso de un crédito les es negado porque en el Buró de Crédito ya aparecen con varios o están en mora”, dijo. (Informador.com.mx)