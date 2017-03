Cuauhtémoc Blanco va por la gubernatura de Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo , presidente municipal de Cuernavaca, Morelos anunció su integración al Partido Encuentro Social ( PES ), con la intención de lanzarse como candidato a la gobernatura de aquel estado, adelantó Hugo Erick Flores , presidente nacional de ese instituto político

Fue en una conferencia de prensa, destacaron que el ex jugador es un ejemplo para Encuentro Social y en la necesidad de trabajar a favor de la gente más necesitada.

Encuentro Social , enfatizó, está trabajando para crear una nueva generación de liderazgo y por las características de Cuauhtémoc Blanco , insistió en que podría ser candidato de ese partido político al gobierno de Morelos.

A su vez, el alcalde de Cuernavaca agradeció que este partido le abra las puertas, pues está interesado en trabajar “No soy político pero soy una persona trabajadora” al tiempo que dijo que “no es fácil entrar a la política, pero es una oportunidad para apoyar a la población”.

Blanco aprovechó los medios para decir que no había recibido dinero alguno, pues en estos momentos tiene el compromiso de gobernar Cuernavaca y posible sí candidatura para el gobieno del estado, pero lo verá más adelante.

“Soy una persona de palabra, me gusta hablar de frente, como he sido desde que tenía 10 años, y mi forma de ser no la voy a cambiar porque así soy”, puntualizó. (Noticias.Terra.com.mx)