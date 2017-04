Declara Senador Cornyn aliado a Gobernador Cabeza de Vaca

Mission, Texas.- Reunidos en esta frontera y acompañados de funcionarios de los 3 niveles de Gobierno del estado de Texas, el Senador republicano John Cornyn, declaró al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como su aliado al enfrentar los retos de la relación entre México y los Estados Unidos.

García Cabeza de Vaca fue invitado a la develación de una placa en honor del legislador texano, quien ocupa la segunda posición de liderazgo del grupo republicano en el Senado de los Estados Unidos.

Durante su intervención, Cornyn reveló que para él es importante encontrar aliados como el Gobernador de Tamaulipas y demostrar por qué es importante la relación de Estados Unidos con México.

“Es grandioso ver jóvenes y visionarios líderes, como el Gobernador, salir y tomar responsabilidad en los retos que enfrenta México y Tamaulipas en particular, y me satisface verlo aquí porque es y será mi aliado trabajando juntos para demostrar al resto del país porque nuestra relación con México es tan importante y por qué nos tenemos que preocupar de lo que pase en ambos lados de la frontera; pero no pasa por accidente o coincidencia, solamente pasa cuando tienes líderes sobresalientes como el gobernador (Francisco García) Cabeza de Vaca”.

El Gobernador destacó que desde que asumió su cargo, la relación entre Texas y Tamaulipas se ha fortalecido en varios aspectos, desde energía, agricultura, hasta infraestructura y educación.

“Creo que trabajando juntos podemos alcanzar más, más entendimiento y una mejor relación que nunca antes. No dudemos en trabajar juntos por el bien común de nuestra gente para alcanzar la grandeza”, dijo García Cabeza de Vaca.

La placa develada en honor de Cornyn reconoce su esfuerzo durante cerca de 15 años como Senador, a favor del progreso de la región.

Al evento, asistieron los alcaldes de Mission, Norberto Salinas; McAllen, Jim Darling; Granjeno, Ivette Cabrera e Hidalgo, Martín Cepeda además del Superintendente del Puente Internacional Anzaldúas, Rigoberto Villarreal. (Redacción)