Demostré que AMLO recibía de Duarte 2.5 mdp de pesos al mes: Yunes

Veracruz.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, indicó que se encontraba en la Ciudad de México cuando se enteró que Andrés Manuel López Obrador recién llegado a Veracruz, agredió a los periodistas al señalarles que estaban “maiceados”, y posteriormente tomó la decisión de agredirlo a él y sus hijos, “como siempre, sin ninguna propuesta, sin ningún planteamiento concreto para resolver la situación, ni de México, ni de Veracruz”.

Dijo que López Obrador tiene un discurso de agravio, de ofensas, de señalamientos sin sentido, por ello tomó la decisión de dedicarle un minuto de su tiempo, para responderle porque se ha permitido que se haga dueño del derecho a ofender, del derecho a lastimar y jamás presenta una prueba.

En entrevista con “En los Tiempos de la Radio”, el gobernador reiteró sus palabras del día de ayer al señalar que el dirigente de Morena es profundamente corrupto, y es un individuo que está desequilibrado; agregó que López Obrador se puso de lado de los narcotraficantes al atacar a la Mariana y decir que había masacrado en Nayarit a menores de edad, lo cual fue totalmente falso.

“No creo que esto sea sano para México, no puede ser que una persona que recibe 400 millones de pesos al año, de financiamiento público para su partido, dedique este financiamiento público a hacer giras para ofender a medio México, yo no lo voy a permitir”, declaró Yunes Linares.

Dijo que respondió a los señalamientos de López Obrador, porque los veracruzanos no pueden tener un gobernador que permita que llegue una persona a ofender y faltar al respeto.

Agregó que el día de ayer presentó los argumentos, “si el individuo éste es congruente, tendrá que renunciar a su carrera política, porque ayer le demostré que mes a mes, (Javier) Duarte les daba dos millones y medio de pesos cuando menos, a su movimiento para financiar a Morena en el sur de Veracruz, y lo hacían bajo una amenaza que lastima a los habitantes de Coatzacoalcos”.

Indicó que tiene a la mano un convenio, además de grabaciones de los operadores financieros de Duarte, relatando cómo se pusieron de acuerdo con Morena para darle dinero a cabio de que no cerrara las válvulas de una presa que alimenta a Coatzacoalcos.

El mandatario estatal cuestionó el qué le aporta López Obrador a México, cuándo ha planteado alguna solución, algún problema, “todo es gritar que los del PRI son corruptos, los del PAN son ladrones y él, es un mesías, a él no se le puede decir nada, él tiene el derecho de impunidad y de inmunidad, el señor es intocable; eso no puede ser”.

Resaltó que el día de ayer el político tabasqueño llegó insultando a sus hijos; Miguel Ángel Yunes Márquez, ha sido presidente municipal de Boca del Río, en dos ocasiones con el voto de la gente, nadie lo impuso y ha sido un gran presidente municipal, mientras que su hijo Fernando Yunes Márquez fue senador porque hizo un gran esfuerzo.

“Mis hijos no son Juniors, ni yo los impongo, son jóvenes que se están labrando camino en la vida. Como padre, como ser humano, pero sobre todo como gobernador de Veracruz no puedo permitir que este tipo venga aquí con dinero del pueblo, él no pone un peso, él vive como príncipe, se dedica desde hace 25 ó 30 años a cobrar dinero público y a andar por todas partes ofendiendo, eso aquí en Veracruz ya no va a suceder”, reiteró el gobernador.

Pidió a López Obrador que demuestre todas las acusaciones que hace en contra de él y de todos a los que señala.

Por último, dijo que parece que la reacción de Andrés Manuel López Obrador al descubrimiento de la bodega en Veracruz, es de temor, porque dijo que fue puro cuento; no tiene ningún elemento para descalificar.

“Nunca se refiere a Duarte, nunca pide castigo para Duarte, ni contra Fidel Herrera, él se dedica a agredir al gobernador de Veracruz sin ningún elemento”. (Radioformula.com.mx)