Descarta PGJ de Tamaulipas detención del exgobernador Eugenio Hernández

Tamaulipas.- Un día después de que autoridades de Estados Unidos giraron una nueva orden de aprehensión contra Eugenio Hernández Flores por conspirar para lavar 30 millones de dólares en ese país con recursos de origen ilícito, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas descartó la detención del exgobernador.

“Con base en la orden que fue emitida por Estados Unidos, no (procede la detención del exmandatario) porque no hemos sido notificados y no se ha cumplido con los conductos diplomáticos que, repito, le corresponden a la Procuraduría General de la República a través del gobierno de Estados Unidos”, señaló el procurador tamaulipeco Irving Barrios Mojica.

Añadió: “No tenemos el atributo legal para poderlo hacer, que es la orden de aprehensión”.

El funcionario estatal precisó que la PGJ requiere que exista una orden de aprehensión girada por una autoridad en contra de Eugenio Hernández para cumplimentarla.

“Jurídicamente lo que cabría en este caso, lo que procedería es que el gobierno de Estados Unidos tenga que hacer la solicitud a la Procuraduría General de la República, no sé si la hayan realizado. Y en su momento ellos tendrían que hacer una notificación al estado de Tamaulipas o a cualquier otro estado para la cumplimentación de la orden de aprehensión en cualquiera de las modalidades que se pudiera dar para extradición o para cumplirla aquí, si es que tuviera una aquí”, dijo, según información difundida por el diario El Mañana de Nuevo Laredo.

De igual manera, evitó revelar si Eugenio Hernández –a quien Estados Unidos imputa tres delitos, todos relacionados con operaciones fraudulentas para lavar dinero de origen ilícito– enfrenta acusaciones en Tamaulipas, por las que pudiera ser enjuiciado.

Sobre la presunta implicación del exgobernador Tomás Yarrington en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, cuando era candidato a gobernador del PRI en 2010, Barrios Mojica también descartó una investigación en la entidad.

“La PGR tiene esa investigación. Lo que sucede es que esa investigación por la trascendencia y el impacto social se la lleva la Procuraduría General de la República”, puntualizó el procurador.

Apuntó que no puede haber dos tipos de investigaciones en torno a la ejecución del hermano del exgobernador Egidio Torre Cantú, por lo que reiteró el rechazo a indagarlo desde la PGJ.

“Puede haber coadyuvancia, pero no puede haber dos tipos de investigaciones por unos mismos hechos, y esto lo llevó la PGR”, reiteró.

Ayer, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, confirmó que pese a que en Estados Unidos existen órdenes de aprehensión en contra de Eugenio Hernández, en México no hay ningún requerimiento.

“Ahorita lo que tengo entendido, no tengo ninguna información de una orden de aprehensión, ni tampoco se hace un requerimiento a las autoridades extranjeras para su localización”, declaró. (Proceso.com.mx)