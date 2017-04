Detención de Yarrington cierra capítulo negro en Tamaulipas: Cabeza de Vaca

Tamaulipas.- Con la detención Tomás Yarrington Ruvalcaba, se cierra un negro capítulo en la historia de Tamaulipas, aseguró el gobernador de Tamaulipas quien comentó que las líneas de investigación podrán a su vez detectar a más delincuentes.

“No sé si con más tamaulipecos pero si con más delincuentes. Hay líneas de investigación importantes que se están llevando a cabo y creo que se cierra un capítulo, un negro capítulo en la historia de Tamaulipas pero seguramente se abren algunas otras que son líneas de investigación”, comentó Francisco García Cabeza de Vaca.

Señaló que durante su gobierno se aplicará la ley y buscará que no se dañen más los intereses de los tamaulipecos, “lo que este gobierno del estado no va a permitir es, no más simulaciones, no más impunidad, eso es algo de lo que ha adolecido el estado durante tantos años y sin odios y sin rencores, simplemente aplicando la ley, la justicia y recuperar lo que es de los tamaulipecos”.

Lamentó que a este caso no se le hubiera dado seguimiento durante muchos años, pero aplaudió y reconoció la labor de la Procuraduría General de la República que, luego de realizar la denuncia de que ex gobernadores que tienen cuentas pendientes con la justicia, tenían escoltas que eran pagados con dinero del erario público.

“Fue hasta que dimos a conocer que había elementos de la Policía Ministerial, fungiendo como escoltas de ex gobernadores y que fueron retirados, hicimos la denuncia correspondiente y es allí donde surge la recompensa de 15 millones de pesos para la ubicación y captura del ex gobernador y por supuesto que es interés del Gobierno del Estado recuperar lo que es de los tamaulipecos”.

Dijo que se dará seguimiento puntual al caso para poder recuperar el dinero que fue saqueado impunemente y que pertenece a los tamaulipecos, “es allí donde de igual manera por supuesto que vamos a hacer lo propio para asegurarnos que todos esos bienes y recursos regresen al estado para que estos sean aplicados adecuadamente”.

El Jefe del Ejecutivo acusó a la complicidad de los malos funcionarios, de la ola de violencia que durante muchos años ha sufrido el estado y que suscitó también el asesinato del ex candidato Rodolfo Torre Cantú,

“Cómo entender el grado de violencia, impunidad, de corrupción de malos manejos y de esa violencia desmedida que vivimos durante tantos años, sino fue con la complicidad, precisamente de estos, que le hicieron un gran daño a Tamaulipas”.

Reiteró que estará pendiente de las investigaciones que se lleven a cabo tras la captura de Yarrington Ruvalcaba en Italia, con la confianza de que se aplicará el rigor de la ley en este caso, por lo delitos de los que se le acusa tanto en el país como en Estados Unidos.

“Más allá de donde sea él encarcelado, lo que nos interesa es que se haga justicia, se le dé seguimiento a las otras líneas de investigación que se tiene, muchas de ellas sumamente dolorosas como es el caso del asesinato cobarde de Rodolfo Torre Cantú, entre otras líneas de investigaciones que se tienen”. (ElFinanciero.com.mx)