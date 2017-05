Dios nos va a hacer ganar a nosotros: Matías Almeyda

Guadalajara, Jalisco.- Matías Almeyda, DT de Chivas, confía desde ya en la ayuda divina para pensar en el título del Clausura 2017 después del pase a semis que el Rebaño Sagrado consiguió ante Atlas.

“Quedan cuatro equipos y desean lo mismo pero Dios nos va a hacer ganar a nosotros y a los demas los dejará con las ganas pero no hay que ser soberbios. La soberbia no esta dentro de mi ser, hay que ser soberbio, ni subestimar”, apuntó.

Contento por el pase a las semifinales pero ecuánime en cuanto a los festejos más allá de haber ganado su primer partido de Liguilla después de dos años al frente del Rebaño, Almeyda calificó como “perfecto” el domingo que tuvo.

“Fue un día perfecto”, dijo entre risas pues también conoció que River Plate ganó en el clásico de Argentina. “Fue parejo el juego y valoro cómo lo jugamos, había que proponer el futbol y cada equipo lo hizo con su estrategia, pero valoró mucho la paciencia y tranquilidad que tuvimos.

“Presión es otra cosa, cuando no tienes un plato de comida y esto es futbol, aquí se gana o se tiene resultado adverso y ustedes (prensa) le agregan lo que es el dramatismo, semana a semana cambian su manera de pensar”, manifestó.

Almeyda fue más allá en el tema de los resultados y señaló que muchas veces se va al otro extremo en ese tema e incluso defendió la labor de José Guadalupe Cruz en el conjunto rojinegro por el torneo que hizo más allá de la eliminación de este domingo.

“El futbol es resultadista, si no pasábamos, tendríamos la etiqueta de que no superamos la fase otra vez. Hoy la paciencia nos ayudó y no apurarnos nos llevó a poder abrir el partido.

“No deberíamos depender de los resultados. No se puede vivir del “resultadismo”, eso es tóxico. Los procesos son largos y siendo un gran rival felicito al Atlas, ha preguntas que incomodan por eso soy solidario con el Profe Cruz”, dijo.

Finalmente, Almeyda reveló que Rodolfo Pizarro está ya a un 80 por ciento, mientas que a Zaldívar aún le restan algunos días para estar listo para jugar. (MedioTiempo.com)