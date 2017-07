Drake Bell, destrozado por suicidio de ex novia

Drake Bell empleó su cuenta de Twitter para expresar su desconsuelo por el suicidio de la youtuber y actriz Stevie Ryan, quien fuera su novia en el 2005.

“No, no, no, no puedo creer que esto está ocurriendo por favor, despiértenme de esta pesadilla @StevieRyan te quería y siempre te extrañaré!”, expresó el actor junto a una foto de ambos que fue tomada en 2006.

Posteriormente el protagonista de la serie Drake y Josh comentó: “Esto es demasiado, mi corazón está aplastado. @StevieRyan Te amo y te extraño…”.

El sábado 1 de julio fue encontrado sin vida el cuerpo de la actriz en su casa de Los Ángeles, California, tras el reciente fallecimiento de su abuelo. El informe policial indicó que se trataba de un suicidio a pesar de que la investigación continúa llevándose a cabo.

Cabe señalar que la relación entre Drake Bell y Stevie Ryan duró aproximadamente dos años. (Zócalo.com.mx)