El Chapo es abuelo de la hija de Chávez Jr.

Estados Unidos.- En otro golpe bajo al hijo de Julio César Chávez, ayer se dio a conocer que la esposa del Júnior, Frida Muñoz, no sólo habría sido esposa de Édgar Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, sino incluso y por lo tanto su hija Sofía sería nieta de ”El Chapo”.

El portal ‘Sin Embargo’ agrega que Édgar falleció junto a su primo en un tiroteo y fue Muñoz quien identificó el cuerpo. Después, Frida conoció a Chávez Jr., con el que tiene una hija llamada Julia.

Muñoz afirmó que aunque fue esposa de Édgar ya no sostenía conexión con el cártel, además de que el también padre de su hija no tenía intenciones de convivir con ella, informó por su parte Earn the Neklace y Proceso.

Sofía, hija de Frida, tiene una relación cercana con Chávez Jr., aunque al parecer la relación entre el boxeador y su pareja no parece ser estable, pues el año pasado el campeón publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que su pareja se había escapado con la hija de ambos. (Debate.com.mx)