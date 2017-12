El dinero no compra finales: Javier Aquino

Monterrey, Nuevo León.- Mucho se ha hablado de que en esta final del Apertura 2017 ganó la cartera por lo que han invertido ambos clubes en refuerzos, sin embargo Javier Aquino fue claro y contundente al decir que el dinero no compra finales.

“En la Liga hacen inversiones muy grandes, los equipos grandes de México también compran jugadores caros, caso América y Cruz Azul, Chivas intenta comprar los mejores mexicanos. Hoy llegan a la final los que han hecho el mejor futbol, llegan los de mejor calidad y que han hecho mejor las cosas, el dinero no siempre compra las finales ni llegar a ellas te garantiza resultados”, dijo en el día de medios de la Liga MX.

El entrenador de Rayados, Antonio Mohamed, estuvo de acuerdo con el volante felino y mencionó que tiene que ver con el scouting que hacen los equipos, pues Rayados gastó en cuatro jugadores lo que América en Darwin Quintero y Oribe Peralta.

“Monterrey no invirtió lo que gastó en Darwin Quintero y Oribe Peralta, cuatro jugadores nuestros cuestan lo que costaron cada uno de ellos, es el poder de elección, se exagera con el poder económico.

“En el mercado están los mismos jugadores, sabemos lo que vale cada jugador, y elegir las piezas que necesita el equipo, no traer a todos, hacer una inversión o dos para formar este equipo que esté en la parte de arriba. Me pasó en Tijuana, no éramos el más poderoso y ganamos”, señaló.

Ricardo Ferretti añadió que en el futbol mexicano no se trata de si un club es rico o no, y dijo que han tenido el apoyo para poder escoger a los jugadores que necesitan para formar sus plantillas.

“En México vivimos un futbol de los más parejos del mundo, cualquiera puede ganar a cualquiera y no se trata de poder económico, sino saber invertir bien el dinero y nuestros equipos hemos tenido como entrenadores el apoyo para escoger a los jugadores que pensamos son los idóneos para pertenecer a una plantilla”, finalizó. (MedioTiempo.com)