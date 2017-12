El ‘Rusiagate’ amenaza el porvenir político de Donald Trump

Estados Unidos.- Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, algunas de sus acciones relacionadas particularmente con el llamado Rusiagate, han despertado cuestionamientos sobre posibles intentos de su parte por obstruir la justicia.

El más reciente este fin de semana luego de que su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con el ex embajador ruso cuando Trump era presidente electo y aseguró que una o varias personas dentro del círculo más cercano a Trump le pidieron “entablar contacto directo” con el Kremlin.

“I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017

Trump aseguró que las acciones de Flynn durante la transición presidencial fueron lícitas y que se vio obligado a despedir al general condecorado tan sólo 24 días después de asumir el poder, debido a que le había mentido al vicepresidente y al FBI sobre sus contactos con los rusos.

El tuit generó polémica ya que en los días posteriores a la salida de Flynn del gabinete Trump, la Casa Blanca no mencionó que Flynn le hubiera mentido al FBI.

El mensaje del presidente apunta a que él estaba enterado de que su ex asesor le había mentido al FBI. En caso de que se compruebe que el presidente de Estados Unidos sabía que Flynn cometió un delito federal, podría ser acusado de obstruir la justicia.

Trump también podría enfrentar cargos por obstrucción de justicia si se demuestra que un día después de despedir a Flynn le pidió al ex director del FBI James Comey que dejara de investigarlo. Comey declaró lo anterior en su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en junio de este año como parte de las investigaciones.

“I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017

Trump ha asegurado una y otra vez que lo dicho por Comey es falso y lo califica de mentiroso.

“After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters – worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017

En otro de los más de 10 mensajes relacionados que el presidente publicó el fin de semana en su red social de cabecera, lanzó un ataque contra el FBI, al decir que la reputación de la agencia federal es la peor de la historia, dejó claro que su administración le devolverá su grandeza.

Actualmente el Comité Judicial del Senado investiga entre otras cosas las razones por las que Trump despidió Comey, quien estaba al frente de las indagatorias del entramado ruso.

La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en este comité. confirmó que la Cámara Alta del Congreso está recopilando información referente a un posible délito de obstrucción de justicia cometido por Donald Trump.

Pienso que esto lo vemos en las imputaciones de cargos, las cuatro imputaciones y declaraciones de culpabilidad que acaban de tener lugar, en algunos de los comentarios que se están haciendo; lo veo en la actitud hiperfrenética de la Casa Blanca: los comentarios a diario, los tuits continuos… y lo veo, lo más importante, en lo que pasó con el despido del director Comey, y yo creo que esto es directamente porque no accedió a quitar de encima la nube de la investigación de Rusia; eso es obstrucción de la justicia”, aseguró Diane Feinstein, senadora demócrata de California.

Tras declararse culpable, Flynn llegó a un acuerdo de cooperación con autoridades federales con lo que evitara una mayor pena a cambio de información que conduzca al equipo de Robert Mueller, el fiscal especial que lidera la investigación del FBI, a determinar si el círculo más cercano de Trump o el mismo Trump se coludieron con los rusos para derrotar a Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016. (Noticieros.Televisa.com)