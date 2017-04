“Elefante” y “Gente Extraña” lanzarán tema de esperanza en Tamaulipas

Tamaulipas.- Los integrantes de los grupos musicales “Elefante” y “Gente Extraña”, comentaron que se han unido para hacer a través de la música algo por el país ante el incremento de la violencia, por lo que han compuesto un tema de esperanza, que incite hacer el bien cuyo nombre es “Volver a empezar”.

Indicaron que se presentarán el 11 y 12 de abril en Playa Miramar, en Tampico y en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, una de las entidades que no está ajena a la inseguridad.

En entrevista con Shanik Berman, señalaron que en esa entidad presentarán oficialmente la canción.

Carmen Sarahí, integrante del grupo “Gente Extraña” dijo que todos mantienen una buena relación, “nadie mantiene un romance, porque todos estamos casados. Yo estoy casada, tengo mi familia, mi esposo no tiene nada que ver con la música, pero son mis amigos, somos muy amigos”.

En tanto Rafael, integrante de “Elefante”, comentó que ya no tienen nada que ver con el ex integrante Reily, “es un gran amigo y nos hemos juntado para comer pero con la banda ya no, hemos hecho algo juntos también, por ahí una canción hicimos un concierto, como siempre, él salió hace mucho de ‘ Elefante’ en 2003”.

Asimismo, Carmen comentó que hizo la voz de Elsa en la película infantil “Frozen”. Y recordó que ahora la mueven los niños por lo que busca hacer algo a través de la música para dejarles un mejor futuro.

Indicó que decidieron empezar en el estado Tamaulipas, porque ella es de ahí y hoy se da cuenta que esa entidad no tiene que ver con el lugar donde creció, “salías a andar en bici, no había celulares y tu mamá no estaba preocupada”. (RadioFormula.com.mx)