En ningún momento pedí salir del club: Pablo Aguilar

Ciudad de México.- Fue a través de los medios de comunicación que Pablo Aguilar se enteró de que ya no continuará con América y que ahora defenderá la camiseta de Xolos. Además, el jugador confesó que a su llegada a la Ciudad de México se enteró del rumor que señalaba que él mismo pidió salir, cuestión que desmintió.

“No sé de dónde salió eso, yo en ningún momento pedí salir del club. Las cosa como son y a mí nadie me ha avisado que estoy en otro club. Me enteré por la prensa, después hablé con la gente de Xolos, pero con la gente del América no he hablado”, dijo el paraguayo.

Mucho se ha hablado también de que la salida de Pablo se debió a conflictor internos, pero el mismo futbolista negó dicha situación y consideró que hay “una buena imagen” de él en Coapa.

“En ningún momento tuve algún conflicto con nadie, ni con directivo, ni cuerpo técnico. Son cosas que pasan, de última Tijuana quería contar conmigo y se dio la negociació, tal vez ese fue el motivo”. (MedioTiempo.com)