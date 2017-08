Entregan más de 5 MDP a familias y productores de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Mas de 700 familias de 63 comunidades de la Heroica Matamoros, recibieron hoy de manos del presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, una serie de apoyos para incentivar la producción a través de paquetes tecnológicos y equipo, así como de huertos familiares para el autoconsumo, con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Acompañado de los diputados federales Edgar Melhem Salinas y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, a quienes el presidente municipal agradeció su respaldo a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), que hoy cristalizan en este programa de incentivos, “El Campo en Nuestras Manos”, y hacemos entregamos en presencia del delegado federal Luis Gerardo Mancilla Gómez.

Las gestiones del presidente Jesús de la Garza, ante dicha dependencia hacen posible un presupuesto superior a los 5 millones de pesos, de los cuales 3 millones 800 mil pesos se destinaron a paquetes tecnológicos, consistentes en una aportación de 1 mil 200 pesos en productos por hectárea, (20 máximo), para cada productor.

En equipo, se destinaron 587 mil pesos, dotar a cien productores de igual número de ejidos, con una moto-aspersora, mientras que en el programa de huertos familiares, se canalizaron 1.5 millones de pesos para beneficio de 285 familias de 16 comunidades, quienes recibirán 12 pollas, un gallo, una jaula, alimento, asesoría y acompañamiento de los técnicos de Sagarpa y del personal del municipio para el éxito de las acciones productivas de nuestro campo.

En suma, familias de 63 comunidades ejidales son beneficiadas a través de dicho programa de incentivos.

Gracias a los funcionarios de Sagarpa, porque son ustedes quienes colaboran con nuestro delegado para ser posible una realidad este programa que era un sueño y en el que nuestro municipio logro participar, con un poquito, pero con mucho orgullo y cariño, aseveró.

Así mismo, reconoció la puntualidad y decisión que “PEPE” Calzada, titular de la Sagarpa, para traer este beneficio a Tamaulipas, en particular para Matamoros, este apoyo tecnológico para el fortalecimiento de la productividad de nuestro campo y que sus actividades sigan haciendo grande a Matamoros.

Por eso, continuo diciendo Jesús de la Garza, cuándo se presentan programas como estos como una alternativa, por mis hermanos diputados, porque la verdad me siento muy reconocido por todo su esfuerzo, porque a Matamoros no lo han dejado solo, Baltazar no está aquí pero también ha hecho un gran esfuerzo para que a Matamoros no le deje de fluir los recursos y en el área del campo no se hizo esperar esta gestión que prospero, pero para que las gestiones prosperen necesita haber alguien de muy buen corazón, de muy buena fe, que tenga visión para decir va, y aquí si vemos que el presidente Peña Nieto está cumpliendo.

Ahí, la señora Paulina Mejía Hernández, productora del Ejido San Luisito, agradeció a nombre de los beneficiarios, el apoyo recibido para fortalecer las actividades en sus comunidades, que además mucho ayudan para el autoconsumo de cada familia, señaló.

Al evento asistieron, Edgar Melhem Salinas, diputado federal y coordinador de los diputados federales; Pedro Luis Coronado Aryazagoitya diputado federal; Miguel Eduardo Mancilla Gómez, delegado estatal de SAGARPA; los diputados locales Anto Tovar García y Mónica González García; Miguel Cavazos Guerreo, delegado estatal de PROSPERA; Iván Garza Chávez, comisionado en Desarrollo Rural y miembros del cabildo; Arturo Gómez Ibarra, secretario de Fomento Económico y del Empleo; Sarahí Alemán Torres, coordinadora del Campo en Nuestras Manos; Julio Zamorano Ayala, director de Fomento Agropecuario; Rosendo de León León, jefe del distrito de Desarrollo Rural 157 Control, entre otros. (Redacción)