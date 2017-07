Erika Zaba de OV7 contrae nupcias

México.- La cantante Erika Zaba se unió en matrimonio con el empresario Francisco Oliveros, este fin de semana, en un una ceremonia celebrada en San Miguel de Allende, Guanajuato, se informó en el espacio de “Fórmula Espectacular con Flor Rubio”.

La pareja compartió con los medios de comunicación algunos detalles de este enlace.

“Estoy que no quepo de emoción, estoy muy feliz, todo ha salido mejor de lo que habíamos planeado, el clima, porque todavía hace varios días que yo llegué aquí a San Miguel, con Frank, nos había llovido, estaba nublado, hacía frío, que la verdad ni siquiera nos preocupaba; llevamos tanto tiempo organizando esto que dijimos pase lo que pase, así se caiga el cielo, vamos a ser igual de felices, igual nuestros invitados”, dijo la integrante de OV7.

Erika rompió con algunas reglas tradicionales en las bodas, debido a que no quiso llegar acompañada de ningún familiar en representación de su fallecido padre.

“Justo así fue, cuando empezamos a platicar Frank y yo de quién me iba a entregar, para él era claro que iba a entrar con María José y Francisco que son sus hijos, y en mi caso yo no sabía si entrar con mis hermanas, si entrar con mi tío o col algún primo, pero en algún sueño que tuve pude hablar con mi papá, y me dijo no te preocupes, tu siempre soñaste que querías entrar conmigo y no te preocupes, no voy a ir a lado, voy a ir atrás cuidándote, en ese momento le dije a Frank ya tengo la respuesta, entro sola, pero mi papá va detrás de mí cuidándome y así es como lo hicimos”, relató la cantante.

Por su parte, Francisco aseguró que su único objetivo al organizar el enlace fue recalcar el amor que sus familias ha encontrado en el matrimonio.

“es muy emotivo, y de hecho si ven la invitación no quisimos para como por la invitación trillada donde aparecen las crucecitas de los papás y demás, y la verdad lo que quisimos hacer fue como evocar el ejemplo de ambas parejas, por tanto los papás de Erika como los míos fueron parejas que se adoraron, se amaron muchísimo, y lo que hicimos fue inspirarnos en el amor de esas parejas para que esto dure muchísimos, muchísimos años”.

Los novios dijeron que ahora están listos para disfrutar su luna de miel. “Se hizo algo padre, primero nos vamos a Budapest, Jordania, Viena, pero tenemos que regresar porque tenemos una convención de trabajo”, señaló Zaba.

Los compañeros de Erika en OV7 no pudieron faltar a la celebración. “‘La Güera’ la verdad que es una persona increíble en todos los sentidos, tenemos la confianza de que nos platique cualquier cosa, y la verdad es que me da mucho gusto, bienvenida al club”, dijo M’ balia.

Oscar comentó que “estamos muy contentos de celebrar con ‘La Güera’ este día tan importante, yo creo que sus papás que están allá arriba echándole el ojo estarían tan contentos y tan orgullosos de lo que ha hecho su hija”.

Asimismo, Mariana se dijo feliz por la pareja que eligió Erika. “Estoy muy contenta porque en este tiempo que hemos conocido a Frank, como somos hermanos muy protectores, decíamos esta pareja si me gusta este no, este es como mala influencia, pero Frank es una persona maravillosa y creo que a Erika se le nota esa felicidad , lo transmite”.

De igual forma, los integrantes de Kabah dijeron estar presentes porque no hay ninguna rivalidad entre las agrupaciones, pues esa la ha creado la gente, ya que en realidad se quieren y son familia, y así lo demuestran dos años de gira juntos.

Entre los invitados estuvieron presentes, además de los integrantes de OV7 y Kabah, acudieron Andrea Legarreta y Erik Rubín; Aleks Syntek, José Ron, Geraldine Bazan, Alejandra Lazcano, Ana Brenda, entre otros. (RadioFormula.com.mx)