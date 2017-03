Exgobernsdor hizo perder a Tamaulipas $5 mil MDP

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La administración del ex gobernador, Egidio Torre Cantú no ejerció durante el 2016 un recurso de más 5 mil millones de pesos.

“Hay un tema que ha llamado la atención, es el tema del subejercicio que aparentemente son más de 5 mil millones de pesos que dejaron de ejercer en el 2016”, dijo el diputado Carlos García González.

El presidente del Congreso de Tamaulipas dijo que no se aplicaron partidas para obras públicas, en programas de la Secretaría de Finanzas, en Educación, Seguridad e inclusive en Organismos Públicos Desconcentrados.

“Ese dinero se perdió por ineficiencia de una administración”, expuso en rueda de prensa.

El panista dijo que es un recurso que ya se perdió y se regresó a la Federación, ya que estaba etiquetado para aplicarse en varios rubros durante el 2016.

“Esto nos duele porque nos hace falta dinero y luego que nos lo retiren por no haberlo aplicado, ya que fue ese recurso etiquetado, está para una cosa, si no lo usas, se tiene que regresar, no se puede reasignar a otro gasto”, expresó.

Dijo que el Gobierno del Estado deberá acercarse a la Federación para tratar de recuperar parte de los recursos en algunos programas o fideicomisos.

“Ya se nos fue un año de un recurso que en su momento estuvo disponible y, como repito, por negligencia, no se ejerció”, dijo. (ElCinco.mx)