Fallan Estados en combate al secuestro

Ciudad de México.- El punto central para atacar de frente al secuestro y disminuir las cifras de incidencia se encuentra en los estados; son las entidades quienes deben implementar recursos para fortalecer las Unidades Antisecuestro, consideran especialistas.

“Los gobiernos estatales no están al pendiente de este tema, no invierten bien en sus unidades, a pesar de que se les dan los recursos, los desvían a veces para otros rubros y me parece que falta un esfuerzo real y verdadero de parte de los gobiernos estatales”, indican los expertos.

“En las unidades existen elementos que tienen salarios deficientes, hay poco personal y algunas de estas han dejado de ser especializadas porque atienden también otros delitos de alto impacto”, señaló Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.

A pesar de la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) en enero de 2014, las cifras de denuncias por el delito en los últimos años no han variado, son más de 400 casos, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La tasa nacional de secuestro en 2016 fue de 0.9% delitos por cada 100 mil habitantes.

Al cierre de diciembre de 2012 fueron contabilizados mil 418 casos de secuestro en México.

Para 2013 la cifra alcanzó mil 683 denuncias; en 2014, año que comenzó a trabajar la Conase, se registraron mil 395 casos y en 2015 la cifra disminuyó a mil 67 denuncias. Sobre las presentadas el año pasado, el SESNSP reportó mil 128 casos, mostrando un ligero incremento respecto al año anterior. (ElDiariodeCoahuila.com.mx)