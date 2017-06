Fallas de L-12 sin solución; costará 200 mdp al año

Ciudad de México.- El martes por la madrugada, trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzaron –de nueva cuenta– trabajos para mejorar la Línea 12.

Autoridades reconocieron que cada año el mantenimiento de este transporte ascenderá casi a 200 millones de pesos, debido a que “la línea nació con problemas endémicos”.

Con estos nuevos trabajos –que se mantendrán durante los siguientes cuatro meses durante las noches para no afectar a los usuarios– se busca cambiar el acero de los rieles por uno más durable en las curvas más cerradas.

Jorge Gaviño, director general del STC-Metro, explicó durante un recorrido por los trabajos que se realizan que, cada año, se tendrán que invertir 180 millones de pesos en la reparación de la línea que va de Mixcoac a Tláhuac.

“Esta línea nació con problemas endémicos, que no se van a solucionar nunca en su vida y lo único que tenemos que hacer es estarlo manteniendo de una manera permanente. ¿Cuánto nos va a costar? 180 millones de pesos, más la inflación año con año. Más refacciones que vayamos utilizando en las curvas, sobre todo”.

“Tenemos que arreglar todas las curvas que son de ángulo cerrado. Cuando existe una curva muy cerrada, el desgaste deambulatorio se da con mayor aceleración. De tal manera que lo que tenemos que hacer es cambiar el acero y ponerle un acero más durable. Ya lo habíamos cambiado hace dos años, sin embargo habíamos colocado el mismo acero que teníamos en las bodegas. Ahora lo estamos sustituyendo por un acero más duro. Según los estudios que hemos elaborado nos durará entre cuatro y cinco años esta curva”, advirtió.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, durante los primeros cuatro años de vida de esta línea se han tenido que invertir poco más de mil millones de pesos.

Se detalla en el documento que hasta el 2016 se habían invertido mil 20 millones de pesos para la rehabilitación de la obra.

Los recursos fueron designados para: ejecución de obra, supervisión, certificación dirección técnica. Además de acondicionamiento de vía balasto, vía durmiente, sistemas mecánicos e instalación de vía.

Jorge Gaviño aclaró que por ahora no existe riesgo, pero se hace para evitar problemas a largo plazo. “El riesgo no lo hay en estos momentos. Lo estamos haciendo a tiempo. Existe un desgaste. No como el que se llegó a ver. El desgaste es más moderado, pero para no correr ningún riesgo todas las curvas las vamos a sustituir”.

Los trabajos comenzaron en la curva 37, ubicada en la salida de la estación Atlalilco hacia Mexicaltzingo. El cambio de rieles también se realizará en la curva dos de la zona de maniobras de la terminal Tláhuac, así como en la curva 64, del tapón Mixcoac. (ElFinanciero.com.mx)