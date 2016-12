Fue un robo: Ricardo La Volpe

Monterrey, Nuevo León.- Ricardo La Volpe calificó como un “robo” la derrota que Tigres le propinó en penales para quitarle el título del Apertura 2016. El timonel indicó que cuando al América lo perjudica el árbitro nadie lo señala, pues ve que es una cuestión en contra de la empresa dueña del equipo.

“Cuando no lo ayudan nunca dicen nada, porque ahora los títulos tendrían que decir ‘ compensación del árbitro ayuda a Tigres’ , si fuera al revés ustedes lo ponen, es una cuestión sobre Televisa y no van a decir la verdad, eso de que nos ayudan, van varios que no. Es un mito que ya hay que dejarlo de lado porque el robo de hoy es robo”, sentenció.

Cansado de lo que se dice fuera del club y de las “compensaciones” que según él hacen en contra del América, el Bigotón puso en duda su continuidad como DT de las Águilas para el siguiente semestre, más allá de haber sido confirmado por la directiva hace algunos días en Japón.

“Lo voy a pensar (su continuidad), la directiva me apoyó antes de esto, la directiva me dijo que seguía hasta mayo, pero veremos qué pasa. Es una cuestión mía, antes de ir al viaje a Japón ya me habían confirmado, pero lo voy a pensar, la verdad ya me fastidian muchas cosas”, expresó el estratega tras perder la final.

La Volpe también señaló el mal trabajo del silbante Jorge Isaac Rojas al cuestionar la roja a Paolo Goltz y a que expulsaron a dos de sus jugadores cuando la trifulca fue en su banca.

A mí me gusta que me ganen futbolísticamente no por una compensación increíble del árbitro. Las protestas de ellas fueron diez veces más que las de nosotros, hay una jugada del principio que Gignac que va con el línea a decirle de todo y el árbitro no dice nada y ahí te das cuenta que la balanza estaba un poco en contra nuestra.

“Culminó en algo que es increíble, un tumulto que no entiendo por qué compensa, dos expulsados nuestros y uno de ellos, Goltz no había hecho nada y está clarísimo, aparte el lío se arma en nuestra banca lo que quiere decir que ellos vinieron a nuestra banca, cosas raras”, detalló el timonel azulcrema.

La Volpe se mantuvo defendiendo el invicto que América sostiene desde su llegada al banquillo, pues pese a haber perdido la final, el resultado fue un empate a dos goles (global).

“El equipo terminó invicto, sigue demostrando que tiene categoría, lo que pasó hizo que el equipo perdería un poco la cabeza, la compensación no me gustó y sobre el tiempo te meten el gol, pero felicito a mi equipo porque puso todo, jugó en una cancha que es difícil y demostró categoría, lamentablemente volvimos a los penales”, lamentó el estratega. (Radio formula.com.mx)