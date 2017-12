Galilea Montijo se va contra Yuri por “críticas homofóbicas”

Yuri se proclamó en contra de la adopción de niños por parte de matrimonios gay, “en México no se tiene esa apertura como en Europa de que dos chicas o dos chicos adopten un niño”.

En entrevista con Camilo Egaña para CNN, la intérprete aclaró que su postura no la hace homofóbica y mucho menos juzga a quienes están de acuerdo:

“Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo sea homofóbica. No soy homofóbica”, recalcó.

“Mi instructivo de vida dice, hombre y mujer. Yo soy cristiana. Y así como la gente lo hace y la gente apoya, yo no los juzgo, yo los respeto, porque hay que practicar lo predicamos; y la biblia dice, no juzgues, porque así como juzgas serás juzgado”.

Tras los polémicos comentarios de Yuri y las fuertes críticas en redes sociales sobre todo por el actor Mauricio Mejía…

…ahora los conductores del programa Hoy se lanzaron con críticas contra La Jarocha, al no considerar correcto su opinión.

Durante la mesa de debate del programa matutino, Galilea Montijo fue la que más molesta se encontraba por el comentario de Yuri.

“No te da derecho a juzgar y dar tu opinar por más figura pública que seas, bajo tu religión, debemos tener una apertura y respetar porque que tu tengas un gusto diferente a los demás, no quiere decir que seas un extraterrestre, eres un ser humano y tienes los derechos como cualquiera”.

Hasta comparó el comentario de Yuri con las épocas de la esclavitud o la época, cuando las personas de raza negra no podían usar el mismo transporte o la misma escuela que una persona blanca.

Por su parte, Natalia Téllez declaró:

“No es el momento oportuno para ir en contra del derecho de nadie, si vamos a marchar o proclamar que sea a favor de los derechos y libertades de todos, jamás en contra de que alguien adquiera una libertad”.

Al final, los conductores de Hoy coincidieron que los comentarios de Yuri se deberían quedar en su casa y en lugar de intentar ir en contra de los derechos de alguien, debería sumarse a dar libertad a las personas y lo que necesita este mundo es amor y respeto. (Debate.com.mx)