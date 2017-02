Gobierno apoya a más de 20 personas con cataratas

Matamoros, Tamaulipas.- Más de 20 personas de la tercera edad con problemas de cataratas, fueron beneficiadas con la Campaña de Detección de Enfermedades de la Vista, emprendida por el gobierno de Matamoros, en una primera etapa.

El presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, ha instruido que se brinde el apoyo necesario a matamorenses con problemas de visión y que no cuenten con los recursos económicos suficientes para ser atendidos.

Los beneficiarios, acudieron al Hospital Carlota, en la localidad de Montemorelos, Nuevo León, donde fueron canalizados para una cirugía ambulatoria, mediante la cual se les retiraron, las cataratas.

Al respecto, el regidor Felipe Ángeles Cárdenas González, responsable de la Campaña, comento que se tiene prevista una segunda etapa, para atender a un segundo grupo de personas, que no pudieron ser intervenidas en esta ocasión.

Indicó aún no se tiene una fecha establecida para el segundo viaje, pero se dará a conocer con oportunidad, para que los beneficiarios se preparen.

“Mucha gente no creía que esto se hiciera realidad, fueron, les retiraron las cataratas y aquí está la prueba. Comenzamos por este padecimiento porque es el más común en Matamoros, pero se contempla también atender otros padecimientos como retinopatía diabética, glaucoma y ametropías” dijo.

El gobierno municipal cubrió el 50% del costo de la cirugía, el otro cincuenta por ciento fue cubierto por el paciente, en ese sentido se planea que la segunda etapa, se realice en Matamoros, ello para evitar que las personas tengan que trasladarle a Monterrey y también buscando reducir el costo a las personas y al municipio.

Por su parte beneficiarios se mostraron muy complacidos por el apoyo que le ha brindado el gobierno municipal de Jesús de la Garza “Una atención muy buena la que recibimos, fue excelente el apoyo que nos brindó el municipio, a mí me hicieron cirugía de cataratas, me las quitaron, ya me siento mejor” comento la señora Dolores Hernández Mata. (Redacción)