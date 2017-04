Graban balacera en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Un video grabado con un teléfono celular capta otro momento de terror en Reynosa. Tamaulipas. “Hubo balacera ¡no mames!” dice una mujer que viaja en un vehículo por una de las transitadas calles de Reynosa.

“Están en enfrente, están enfrente, están enfrente, mira”, se escucha en el video. Adelante de ellos de desplaza una camioneta color blanca, que al darse cuenta de los disparos dobla por una calle.

Es ahí cuando se escuchan balazos fuertes con cuernos de chivo, de los fusiles de asalto M16 y del Sig 516 de fabricación suiza que portan los infantes de la Marina, quienes responden a las balas.

En ese momento la mujer que viajaba en la camioneta entra en pánico y su voz pausada dice: “Ay, no, no, no”. Inmediatamente le dice a gritos al conductor: “Espera, dale vuelta”… y algunas otras frases que no se entienden bien en el video publicado en YouTube. (Debate.com.mx)