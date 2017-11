Hacen engordar a actriz y cancelan la telenovela

México.- Leticia Calderón, actriz de Televisa, tenía que engordar para su personaje en el “remake” de “Mirada de Mujer”, con el fin de darle más realismo al papel, pero su sorpresa fue que al inicio de su dieta para lograr la meta estipulada, el melodrama fuera cancelado por la productora.

El nuevo proyecto de Televisa estaba programado para aparecer en 2018. De acuerdo con TVNotas, la actriz Leti Calderón se comprometió con las medidas que le había pedido la televisora, la cual sería transmitida en el primer mes del siguiente año con el título de “Renacer”.

La solución de la televisora de San Ángel solamente fue ofrecer disculpas por lo acontecido, mientras la actriz tuvo que cambiar radicalmente su sistema metabólico. El mayor problema para Leticia Calderón fue que a consecuencia de un accidente, bajó 10 kilos de peso y era un peso que le agradaba.

Antes de ser informada por la cancelación de la telenovela, Calderón había declarado que no tenía de otra, más que comer hasta engordar en época de decembrinas. Además, acotó que una botarga no le daría credibilidad al personaje, pero esto ya no se cristalizará. (RadioFormula.com.mx)