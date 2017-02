Halle Berry hace ‘striptease’ después del Oscar

A sus 50 años, la actriz Halle Berry lució espectacular en la alfombra roja de la 89 entrega de los premios Oscar, con un sexy vestido Ateleir Versace y un salvaje “peinado” alborotado, y el final de la jornada de anoche lo concluyó con un video de su striptease antes de lanzarse totalmente desnuda a la piscina.

La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz en 2002 por Monster’s Ball dejó en el piso su atuendo dorado y negro antes de su clavado en la alberca, tras acaparar los flashes del red carpet y no sólo por su belleza sino por su polémico peinado afro.

Berry eligió el tema de Bruno Mars, Versace On The Floor para desnudarse y grabar el video en su cuenta de Instagram.

“Así que, bebé, apaguemos las luces /Y cerremos la puerta /Oooh amo ese vestido /Pero ya no lo necesitarás /No, ya no lo necesitarás /Besémonos hasta estar desnudos, bebé /Versace en el suelo /Oooh quítatelo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, chica /Versace en el suelo”, sentencia la canción. (Excélsior.com.mx)