Hay gritos peores: Juan Carlos Osorio

Sochi, Rusia.- Juan Carlos Osorio considera que hay gritos peores que el “eh, puto” y que incitan a la violencia.

El técnico de la Selección Mexicana insistió en la postura de la FMF de que en México la expresión carece de una connotación homófoba y en su defensa señaló hacia otras latitudes.

“Dentro de nuestro grupo se maneja algo que hace la diferencia entre los hechos ciertos y neutros, es un cántico, ahora la interpretación me parece a mí que está ahí al debate, algunos lo entienden como un atropello, un insulto, pero entendiendo primero que no soy mexicano; dos, que estoy muy orgulloso de dirigir a la Selección Mexicana, y tres, que creo entender el propósito del grito, no tiene nada que ver con eso”, comentó.

Los observadores antidiscriminación de la FIFA detectaron a un grupo de mexicanos realizar el grito en el partido contra Portugal en la Confederaciones. Desde el Mundial de 2014, el organismo ha puesto la lupa sobre el futbol mexicano luego de la denuncia de la Football Against Racism in Europe (FARE Network). Ahora existe la advertencia de que la Comisión Disciplinaria tomará medidas severas en caso de que no cese dicha conducta.

El colombiano Osorio salió en defensa de la afición mexicana porque él entiende que la expresión no va dirigida a ofender a la comunidad gay.

“Entonces no sé, yo creo que la Federación elaborará un comunicado ante la FIFA y ojalá que eso quede claro ya de una vez por todas, porque seguramente que en otras culturas hay otros gritos peores y acciones que generan violencia y reacciones, me parece que es un tema de interpretación que se tiene que manejar entre Federación y FIFA”, comentó Osorio.

La FMF no ha podido erradicar la expresión, que ya le ha acarreado 8 multas.