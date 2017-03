Hombres G y Enanitos Verdes, juntos en gira de conciertos

México.- Las bandas de pop rock Hombres G y Enanitos Verdes buscarán “pasársela bien” durante su gira de conciertos que iniciarán en noviembre próximo, y en la que intercalarán la interpretación de los éxitos que han marcado su trayectoria.

Aunque en la década de los ochenta se topaban en diversos escenarios debido a las giras que realizaban por América Latina, fue hace 20 años que nació una verdadera amistad entre ellos y, hace poco, tras la charla de una cena, planearon el tour que ya han presentado en varias ciudades de Estados Unidos.

“Para nosotros es un verdadero placer compartir escenario y amistad con estos tíos fantásticos. Será una gira maravillosa porque la amistad entre nosotros es muy fuerte y estamos seguros que nos lo vamos a pasar muy bien”, destacó David Summers.

El vocalista de Hombres G indicó que desean ofrecer algo diferente, con un matiz distinto y con nuevos arreglos al mezclar las mejores canciones de ambas agrupaciones, las más divertidas, las más emocionantes y las más románticas.

“Devuélveme a mi chica”, “Lamento boliviano”, “Marta tiene un marcapasos”, La muralla verde”, “Venezia”, “Luz de día”, “Te quiero”, “Mi primer día sin ti”, “Te vi en un tren”, “Un par de palabras”, “Francés limón” y “Visite nuestro bar”, son algunos de sus éxitos de las bandas.

“Aún no tenemos estructurado el show, pero intentaremos que sea una noche inolvidable para el público. Queremos que la gente que asista se sienta orgullosa de haber estado ahí. En algún momento, Enanitos cantará los temas de Hombres G y viceversa”, indicó.

“Cuando dos bandas tocan juntas, se logra un sonido muy potente y seguramente vamos a tener que aplicarnos en el tratamiento de cada canción. Queremos que, en todo momento, sea una sorpresa y transmitir la sensación de fraternidad que tenemos”, apuntó Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes.

Summers aclaró que no son grupos de los ochentas, surgieron en esa época, pero están presentes en la actual, por lo que consideran, lo más importante está por venir porque el pasado, pasado está.

“Espero que seamos mejores personas, mejores músicos y cada vez hagamos mejores canciones. Esa es la obligación moral del artista. No queremos vender la gira como una fiesta ochentera.

“La idea es que somos dos grupos veteranos con 30 años de carrera, con mucha carretera en la espalda, con muchísimos conciertos, pero mantenemos una ilusión enorme por nuevos proyectos. Queremos ser un grupo de este momento, no ‘revived’ (revivido)”, subrayó Summers al revelar que Hombres G prepara un nuevo disco.

Incluso, no descartan grabar un álbum en conjunto acerca de la gira, mismo, que bromea Rafa Gutiérrez, podría ser “el hijo de este matrimonio”.

En las décadas de los ochentas y noventas, Summers era de los más asediados por las fans, considerado hasta “sex simbol”. Ahora, a sus 53 años, dice, “todo lo sexy que tenía, lo perdí. Le contaré a mis nietos historias muy bonitas”.

“Desde los 18 años me lo he pasado muy bien. Estoy haciendo lo que me gusta porque convertí mi hobby en mi profesión. Los ochentas fueron años maravillosos, estábamos jóvenes y fuertes, capaces de ligar con todas las chicas, pero tampoco ha bajado mucho eso”.

Recordó que hace 30 años vivían un histerismo surrealista que ni siquiera ellos entendían a bien, pues nunca pensaron que provocarían esa reacción en las chicas.

“Fueron años muy locos y divertidos, pero ahora seguimos sintiendo de igual manera el cariño del público. Seguimos viendo a la gente muy emocionada, muy participativa, cantando, bailando y sintiendo mucho las canciones. Ha cambiado nuestra templanza, nos tomamos la vida con más calma, pero seguimos con el mismo espíritu cuando salimos al escenario”, destacó.

Lo bueno de su trabajo, señaló, es que “no se madura nunca, siempre eres un infantil y vives al día desde ese punto de vista. Te das cuenta que no cambia mucho tu manera de vivir ni tu actitud”.

Fue el pasado 19 de marzo cuando Hombres G y Enanitos Verdes se presentaron por separado en la 18 edición del Festival Vive Latino en el Foro Sol ante unas 50 mil personas. Al respecto, Summers destacó que fue impresionante la respuesta del público.

“Esperábamos un concierto muy emocionante, pues sabíamos que iba a haber muchísima gente y que el escenario era espectacular, pero salimos muy agradecidos; sobre todo porque no hemos tocado en muchos festivales de este tipo. Son momentos que no se olvidan fácilmente”, subrayó.

Hombres G y Enanitos Verdes se presentarán los días 10 y 17 de marzo de 2018 en la Arena Ciudad de México y Arena Monterrey, respectivamente. Otros países que visitarán, a partir de noviembre próximo, serán Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Colombia, Panamá y Estados Unidos. (RadioFormula.com.mx)