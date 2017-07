La corrupción está en todos lados: Fiscal de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los diputados de Tamaulipas, reunidos en sesión extraordinaria, rindió su protesta de ley el Fiscal Anticorrupción Javier Castro Ormaechea, nombrado desde la semana pasada.

En conferencia de prensa, el Fiscal Javier Castro Ormaechea dijo que recibir el encargo “es un honor como tamaulipeco y un privilegio y oportunidad para hacer algo por nuestra gente”.

-¿Tiene conocimiento de cuántos expedientes hay por delitos cometidos por servidores públicos?.

-No. Debe haber muchos pero no tengo un número. En su momento se van a turnar, se van asignar por materia y es donde ya podremos hacer una revaluación.

-La Coparmex afirma que no será usted independiente, que está ligado a la Procuraduría ¿Cuál es su opinión?.

-La fiscalía forma parte de la Procuraduría. Para poder ser fiscal se tiene que estar en la Procuraduría. Tienes autonomía pero eres parte de la Procuraduría. No significa que esto pueda dañar nuestra función.

-¿Qué es lo primero que tienen que atacar?

-No es atacar, es darle seguimiento a toda aquella denuncia que pueda existir, puede ser de un ciudadano, una autoridad. La corrupción está desgraciadamente en todos lados.

APRUEBAN LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

En esta sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que también dará estructura al Sistema Estatal Anticorrupción.

Se trata de 197 artículos que regulan las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona a la protección de sus datos en manos de órganos de gobierno y particulares.

Prohíbe entre sus contenidos usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar de manera indebida referencias de personas que se encuentren bajo custodia.

Para aquellos que violenten los contenidos, habrá multas de hasta mil 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), un aproximado a los 120 mil pesos, que no podrán ser pagados con recursos públicos.

El coordinador parlamentario García González manifestó que se convocará a una nueva sesión extraordinaria para el 17 del presente.

Como tentativa orden del día, está el designar a los tres magistrados del Tribunal Administrativo que en los siguientes días va a proponer el Gobernador.

En la misma será nombrado el Comité de Participación Ciudadana dentro de las propuestas que indique la respectiva Comisión, también ciudadana, con el aval del Congreso. (Gaceta.mx)