La Original Banda el Limón pide perdón por agresión sexual

Ciudad de México.- Carlos Lizárraga, integrante de ‘La Original Banda El Limón’, fue acusado de machista tras tocar indebidamente y sin consentimiento el cuerpo de la vidente de los gruperos, Padme Castellanos.

Durante la grabación de un programa piloto en lugar de darle una “patadita de la suerte”, él le dio una nalgada.

“La mayoría de las personas me decían ‘solo fue una nalgada’ pero ¿una nalgada para quién si no es bajo tu consentimiento?”, dijo Padme a través de redes sociales. “Mientras no sea permitido bajo tu derecho es abuso”, subrayó.

Por la misma vía, Carlos Lizárraga ofreció una disculpa a Padme.

“Sólo fue que en realidad se estaba haciendo lo de su programa piloto y nos pidió lo de la patada de la suerte, y sinceramente no fue en ningún momento con ninguna malicia, le reitero sin más mis sinceras disculpas y espero que me dé la oportunidad de aclararlo de frente”, comentó Lizárraga. (SDPNoticias.com)