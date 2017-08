Maduro arremete contra Peña Nieto

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves sentir “vergüenza” de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, quien según dijo se comporta como el “empleado maltratado” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

En una de sus habituales apariciones televisivas, Maduro arremetió contra Peña Nieto, a quien llamó “cobarde” por sus críticas a la Asamblea Constituyente que será instalada el viernes en Caracas.

“Da vergüenza Peña Nieto. Escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así como un empleado maltratado. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe Donald Trump. ¡Ah, con Venezuela sí te metes!”, reclamó Maduro.

Documentos publicados recientemente por The Washington Post revelan transcripciones de conversaciones en los que Trump amenaza a Peña Nieto con suspender todo diálogo bilateral si mantiene su posición de no pagar un muro fronterizo, como el presidente estadounidense prometió en campaña.

“Le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública: ‘Si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos no me reúno más con usted’. Eso da vergüenza, indignación”, reiteró Maduro.

“Si yo fuera presidente de México, me iría con el pueblo mexicano y una mandarria (martillo gigante) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitía la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente como lo haría Lázaro Cárdenas”, añadió.

México, uno de los países más críticos del gobierno de Maduro, impulsó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión de cancilleres para discutir la crisis política venezolana.

También desconoció los resultados de la superpoderosa Asamblea Constituyente elegida el domingo, al igual que otras naciones latinoamericanas, Estados Unidos y la Unión Europea. (Jornada.unam.mx)