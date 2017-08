Maduro califica de terrorismo la rebeldía de militares y repele ataque

Venezuela.- “Unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro”, dijo Juan Caguaripano, el militar en rebeldía.

Los militares aseguraron que no se trataba de un golpe de Estado, sino de una acción para restablecer el orden constitucional en el país y salvarlo de la destrucción.

El capitán Caguaripano, como se identificó el hombre en el video, pidió detener los asesinatos de protestantes y rindió homenaje a las más de 120 víctimas que han perdido la vida en las manifestaciones.

“Que honre la memoria heroica de jóvenes como Omar, Geraldine, Bernalette, y otros tantos que, con escudos de cartón, pero corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñarle a un pueblo a derrotar el miedo”, señaló Caguaripano.

Grupo de rebeldes ataca una bese milita

Durante la madrugada, el grupo intentó tomar el Fuerte Paramacay, ubicado en el estado de Carabobo, en el centro norte de Venezuela. Horas más tarde Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Constituyente, anunció que el levantamiento había sido sofocado.

El presidente Maduro felicitó al Ejército por neutralizar a los rebeldes y aseguró que había al menos dos muertos y ocho detenidos.

“Desde aquí quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la reacción inmediata que se ha tenido frente al ataque terrorista hace una semana les ganamos con votos y hoy hubo que ganarles con balas al terrorismo”, afirmó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Militares repele con ‘balas’ ataque de un grupo de rebledes. (Reuters)

Militares repelen con ‘balas’ ataque de un grupo de rebledes. (Reuters)

Julio Borges, miembro de la oposición y presidente del Parlamento, pidió que se investigue el ataque y no se culpe a la oposición.

“Que no nos vengan con cuentos chinos, que no nos vengan con una cacería de brujas. Que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia. Para mí es muy claro, las fuerzas armadas es reflejo de un país que quiere un cambio”, enfatizó Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.

Borges se encontraba en un foro universitario, al que también asistió Luisa Ortega, quien hasta el sábado pasado fungía como fiscal general. Ortega, quien será también enjuiciada y no puede salir del país, aseguró que Maduro será responsable de cualquier atentado en su contra.

“Ustedes deben de entender que estoy siendo objeto de persecución y denuncio que cualquier atentado contra mi persona, cualquier hecho que pueda poner en peligro mi vida, responsabilizo al Ejecutivo nacional”, señaló Luisa Ortega, fiscal general destituida

La fiscal, quien desde hace cuatro meses se convirtió en una de las voces más críticas de Maduro dentro del gobierno, fue destituida en la primera sesión de la Asamblea Constituyente.

Destituyen a la fiscal Luis Ortega

“Esa Constituyente no tiene ninguna legitimidad. Atendiendo la orden del Ejecutivo procedieron a remover de manera ilegítima a la fiscal general, yo desconozco esa remoción”, reiteró Ortega.

Ortega había iniciado el pasado 3 de agosto una investigación por posible fraude en el proceso electoral que eligió a esta Asamblea.

La destitución fue cuestionada por varios países y como resultado, el sábado, Venezuela fue suspendida del Mercosur, en un gesto simbólico por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para demostrar el aislamiento regional hacia el gobierno de Maduro.

El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que Venezuela sería recibida con los brazos abiertos de restablecerse el orden constitucional.

Previamente el sábado por la noche, el opositor Leopoldo López regresó a prisión domiciliaria tras ser encarcelado cuatro días.

Mientras tanto, este martes, 14 cancilleres latinoamericanos se reunirán en Lima, Perú, para abordar la situación en Venezuela y se espera que haya una nueva reunión en septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. (Noticieros.Televisa.com)