Mantener TLCAN pero con más regulación, el plan de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó un borrador de los cambios que pretende hacer al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como parte del proceso para iniciar la renegociación del mismo.

Trump afirmó que “tratará de mantener y ampliar el acceso al mercado actual” entre Estados Unidos, México y Canadá. Sus propuestas incluyen la creación de un mecanismo general de salvaguarda y el establecimiento de una medida específica que se conoce como snap back, la cual permite el aumento de aranceles (a niveles de Nación Más Favorecida, NMF) ante repentinos aumentos en las importaciones que pasen un cierto volumen y si el precio interno cae por debajo de un cierto nivel. El arancel de NMF es el que se aplican entre sí los 154 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Trump también pide la eliminación de un capítulo del TLCAN que permite a México, Canadá o Estados Unidos impugnar medidas de remedio comercial, como cuotas antidumping o cuotas compensatorias por subsidios prohibidos.

Otro cambio sustancial podría surgir en la sección de compras gubernamentales del TLCAN. Actualmente el gobierno debe considerar ofertas de los tres países, mientras que el borrador sugiere que las compras se lleven a cabo de modo consistente con políticas que den preferencias a adquisiciones nacionales.

Esta cláusula podría abrir la puerta para las políticas de “Buy American” (compra lo estadunidense) impulsada por Trump. Comercios estadunidenses, por su parte, podrían perder también parte de sus ventas en México y Canadá.

Es decir, con ello Trump podría restringir la participación de empresas mexicanas y canadienses en las licitaciones de Estados Unidos, a la vez que los contratistas estadounidenses podrían perder negocios en México y Canadá.

Estas propuestas fueron planteadas en un proyecto de notificación enviado a los miembros de los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

En el documento, Trump pide endurecer las reglas de origen, sin precisar cómo o en qué niveles, y añadir nuevas regulaciones en materia de propiedad intelectual, laboral, ambiental y de comercio electrónico, todos ellos incorporados en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un acuerdo comercial ya negociado entre 12 países, pero que él rechazó.

Trump no especifica si la renegociación del TLCAN se hará de manera trilateral, como lo han pedido México y Canadá; no incluye regulaciones sobre la manipulación de divisas con efectos en el comercio internacional, y no elimina los tribunales para dirimir controversias entre inversionistas o inversionista-Estado.

Ven cerca la fecha de negociación

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, declaró que espera que el gobierno de Trump notifique formalmente la próxima semana al Congreso de su país que planea renegociar el TLCAN. Una vez que el Congreso lo autorice, debe transcurrir un periodo de consulta de 90 días para que los funcionarios del gobierno estadounidense puedan arrancar las negociaciones con México y Canadá. “No hay cambio en nuestra posición”, dijo Ross en una entrevista a CNBC. “Esta carta simplemente describe en un esquema muy amplio los temas que vamos a discutir, así que no creo que haya una gran razón para pensarlo demasiado”.

Puntos del borrador de Trump

Mantener y ampliar el acceso al mercado actual del TLCAN.

Mecanismo general de salvaguarda.

Establecimiento del recurso conocido como snap back.

Restringir la participación a extranjeros en compras gubernamentales.

Endurecer las reglas de origen.

Nuevas regulaciones en materia ambiental, laboral y de propiedad intelectual.

Regular el comercio electrónico.

Quitar el capítulo de impugnación de remedio comercial.

Línea de tiempo de la renegociación del TLCAN

El 28 de marzo, Trump presenta al Congreso de su país el borrador sobre los cambios al TLCAN.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, estima que Trump presentará su propuesta formal de renegociar el TLCAN la próxima semana.

Para iniciar el proceso de renegociación del TLCAN se requiere la ratificación del representante comercial de EU, Robert Lighthizer.

El proceso inicia con la aprobación de la llamada vía rápida.

Se requiere un periodo de 90 días, por ley, en Estados Unidos, para hacer consultas internas antes de iniciar las negociaciones.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la renegociación debe estar concluida en el 2017 para no empatarse con las elecciones.

“Ni aranceles, ni cuotas en negociación”

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, garantizó que no habrá imposición de aranceles ni cuotas compensatorias en la negociación del TLCAN, por el contrario, se trabajará en elevar el contenido regional y fortalecer las cadenas productivas de valor. Presente en el primer Encuentro de la Cadena Fibra-Textil, el funcionario estableció: “No a aranceles, no a cuotas y no a fortalecimiento de reglas de origen. Les puedo garantizar que esos tres elementos serán claramente defendidos como una línea propia en las negociaciones, que no les quede duda que la negociación es para ir para adelante, no para atrás”.

Además, dijo que la renegociación del TLCAN no debe ir más allá de este año, ya que aplazar las negociaciones sólo generará más incertidumbre en un contexto en el que tanto México como Estados Unidos estarán en procesos electorales en el 2018. “Esta negociación no puede ir más allá del 2017, porque lo único que los mercados no digieren es incertidumbre sobre incertidumbre, y tenemos dos elecciones: la presidencial en México en el 2018 y la elección de medio término de remplazo de las Cámaras de Estados Unidos”, comentó Guajardo en el 12 Summit de Capital Privado de la Amexcap.

Por otro lado, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker Pineda, coincidió con Guajardo y destacó que “la negociación iniciará en el momento en que EU esté listo para hacerlo, México ya lo puede hacer”, aseguró. (Con información de Lilia González y Roberto Morales)(ElEconomista.com.mx)