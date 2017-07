Marvel castiga a Spider-Man por ser lengua floja

Ciudad de México.- El protagonista de Spider-Man: Homecoming, Tom Holland, tendrá que enfrentarse a ciegas a su papel en Avengers: Infinity War ya que Marvel no le permitirá leer el guión completo. Es la decisión que han tomado en Marvel Studios ante las continuas meteduras de pata de Holland, incapaz de guardar un secreto.

Según confirmó el propio Holland en una entrevista al Toronto Sun, tiene la lengua tan suelta que Marvel sólo le permite leer las líneas del guión que conciernen a su personaje, ni una más. Y es que los ejecutivos temen que pueda dar al traste con una década de trabajo y 16 películas que alcanzarán su clímax en la próxima Infinity War.

Los antecedentes de Holland ayudan a comprender la postura de la compañía norteamericana. Por ejemplo, el actor británico de 21 años desveló en junio que su Spider-Man tendría tres entregas cuando no estaban anunciadas más que dos o que Peter Parker hizo un cameo en Iron Man 2, cuando todavía no habían finalizado las negociaciones entre Marvel y Sony. De todos modos, no es un caso excepcional el de Holland, ya que es común en grandes producciones que los actores lean únicamente las partes que les competen del guión.

Sin embargo, si es cierto que Marvel extrema el cuidado ante un joven que todavía tiene tiempo de redimirse. El Hombre-Araña de Holland se estrenará el próximo 28 de julio en Spider-Man: Homecoming, su primera aparición en solitario. (Zócalo.com.mx)