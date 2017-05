Más unidos y más fuertes por el triunfo del PRI Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Se avecinan tiempos fuertes de competencia, de tentaciones, del canto de las sirenas, por eso ahora es el momento de reafirmar nuestra lealtad, porque no podemos permitir que nuestro partido tenga fisuras, ni a nivel nacional, estatal y mucho menos a nivel municipal, declaró Jesús de la Garza Díaz del Guante, durante la Asamblea Municipal Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, en la que se eligieron 501 delegados para las asambleas estatal y nacional a efectuarse en julio y agosto próximos.

“Hoy les hablo con el corazón”, ante tanta elocuencia, animosidad y algarabía de esta reunión, que nos sirve para remarcar y reflexionar que con esta asamblea nos preparamos para la de Tamaulipas y para la Nacional, pero no es gratis, porque estamos empezando a pavimentar un camino que va al siguiente proceso y queremos que sea de éxito, porque estamos determinados a llegar más unidos y fuertes y lo vamos a lograr, estoy seguro de ello, dijo el primer priísta de Matamoros.

Nuestra participación será decidida, porque el valor de ser priistas nos vuelve un bastión muy fuerte y vamos a ir a manifestarlo allá, agregó al clausurar los trabajos de la asamblea, presidia por Víctor Manuel García Fuentes, dirigente del PRI municipal, Aida Zulema Flores, presidenta del comité Directivo Estatal, así como ex presidentes municipales de Matamoros, y ex presidentes del comité directivo municipal del PRI.

Sin embargo, para obtener el éxito se requiere de un esfuerzo, necesitamos tener lealtad, y la lealtad es a los principios de nuestro partido, por lo que es muy conveniente que sea nuestra base rectora, base de nuestra convicción priista, reafirmo Jesús de la Garza,

Sus palabras tuvieron respuesta inmediata con esa animosidad a la que hizo referencia y enseguida consignó: “Se rescató la diputación gracias a esa unidad y se rescató la presidencia municipal, gracias a esa unidad, que no vino de afuera, vino de adentro de nuestros propios corazones y quedo demostrado en el 15 y luego en el 16, y lo vamos a hacer en el 18”.

En el marco de esta asamblea tuve el privilegio de reunirme con los ex presidentes municipales Sergio Martínez Calderoni; Mario Zolezzi García; Homar Zamorano Ayala; Baltazar Hinojosa Ochoa; Erick Silva Santos y Alfonso Sánchez Garza, así como con ex presidentes del partido, y tuve la distinción de contar con todos, lo que demuestra la unidad en nuestro partido, no a Chuchín, al partido, porque somos un partido de instituciones y así nos fortalecemos.

Nuestro partido es revolucionario y así ha ido revolucionando, por eso tenemos un presidente reformista. Quien no ha cambiado los principios, únicamente se ha adecuado a los tiempos que estamos viviendo y necesidades que tiene el país.

Acto seguido, declaró clausurados los trabajos de la asamblea en los que se abordaron temas como la declaración de principios y visión de futuro, entre otros. (Redacción)