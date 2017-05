Matamoros-Brownsville crean frente común contra el Dengue, Zika y Chikungunya

Matamoros, Tamaulipas.- Para el combate del zancudo que transmite por igual el Dengue, Zika y Chikungunya, el sector salud de Matamoros, en coordinación con la Tercera Jurisdicción Sanitaria conformaran el Comité Municipal de Salud, cuyo objetivo principal es eliminar criaderos y concientizar a la población sobre la importancia de evitar que el zancudo se convierta en mascota.

José Antonio Alfaro Caballero, secretario de Salud municipal, informo también que se esta trabajando en el programa binacional, que en conjunto con la ciudad de Brownsville, se proyecta al igual que en la localidad, labores de prevención e información para evitar un brote como el que se dio en el 2005, precisamente por la falta de conocimiento, lo que sirvió para que en la actualidad se tomen las medidas adecuadas, para contrarrestar los criaderos y con ello evitar la proliferación del zancudo.

El presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, ha otorgado todo su apoyo a esta y otras labores de salud que se requieran para salvaguardar a la población de los zancudos que por igual transmiten tanto estos padecimientos.

De antemano sabemos, dijo Alfaro Caballero, que los brotes de este tipo de enfermedades provienen del sur del país, pero con una buena labor de concientización y si la gente de la comunidad esta al tanto y participa manteniendo limpios sus patios, vamos a tener un saldo mínimo en esta temporada.

En estos momentos en que la temporada de lluvia comenzó, el departamento de servicios públicos está haciendo una labor excelente en cuanto a limpieza y en este sentido, si la gente ve que el municipio trabaja, la ciudadanía se suma y trabaja en sus casas, atendiendo las recomendaciones.

Considero importante que la gente sepa, que es lo que tiene que hacer que es lo que tiene que lavar, que es lo que tiene que voltear o tapar, y en definitiva recordarles que el zancudo también se reproduce en agua limpia y sombreada, que el zancudo que tenemos en nuestras casas no debe convertirse en nuestra mascota, porque si no hay vectores no hay enfermedades, dijo. (Redacción)