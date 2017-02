Matamoros-Brownsville ejemplo de unidad y hermandad binacional

Matamoros, Tamaulipas.- Simbolizando la hermandad entre Matamoros y Brownsville, representadas por el presidente Municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, y el mayor Tony Martínez, respectivamente, reafirmaron que somos una sola familia, y que el espíritu que nos reúne hoy en el Puente Internacional Puerta México, reafirma una relación que esta más fuerte y vigente que nunca, en el marco del tradicional Saludo entre autoridades de ambos lados de la frontera con motivo de las Fiestas Mexicanas y las festividades del Día del Charro, (Charro Days).

El presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, precisó que ante las circunstancias que atestiguamos desde acá, en las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, aquí en la frontera nuestra comunidad seguirá luchando por esa hermandad y fraternidad, y porque somos una comunidad binacional que habita y comparte una misma región, aquí se escuchan dos idiomas donde se fusiona el tex-mex y porque la prosperidad es de ambos lados.

Por su parte los congresistas demócratas por Harlingen, Filemón Vela; por McAllen, Vicente González y por El Paso Texas, Robert O´ Rourke, manifestaron que llevan a Washington un mensaje de paz y unidad, después de atestiguar cómo se viven las Fiestas Mexicanas, Charro Days y Mr. Amigo, entre Matamoros y Brownsville, coincidieron que a lo largo de la frontera, ellos son portavoz positiva para la comunidad de los Estados Unidos y México.

Filemón Vela, dijo además que “el presidente Donald Trump, necesita saber que nosotros que vivimos aquí en ambos lados de la frontera somos gente buena, somos familia, estamos unidos y no necesitamos líderes que vengan a dividir”.

En tanto el Congresista Demócrata por McAllen, Vicente González, afirmó que las Fiestas Mexicanas y Mr. Amigo, representan la unidad, son como una familia y ese mensaje debe llegar al resto del país.

“Esta es la verdadera amistad y familia que se tiene en los dos lados de la frontera, somos un centro económico que ha impactado los dos países y lo seguiremos haciendo” expreso.

El demócrata de El Paso, Texas, Robert O´ Rourke, comento que, estas fiestas que unen a dos países son una muestra de que las comunidades están trabajando unidas, pero además celebran la integración económica y cultural, una convivencia común en toda la frontera entre México y Texas.

Los congresistas coinciden que no es necesario un muro. La manera de mantener la seguridad es justamente celebrando los lazos de amistad entre ambos países.

Durante el evento a mitad del puente internacional fue presentado el doctor Fernando Landeros nombrado Mister Amigo por las autoridades de Brownsville, quien hizo un reconocimiento a los miles de niños que se rehabilitan en los centros TELETON, representados en la ceremonia por el niño MOY.

Ellos nos han enseñado que los seres humanos no podemos construir muros entre nosotros y en forma silenciosa han declarado que “El bien no hace ruido y que el ruido no hace bien”, y quitándose la medalla que lo acredita como Mister Amigo, que colgaba de su cuello la entrego al niño MOY.

El representa todos los valores que se requieren en este mundo y sobre todo entre los dos países, al hacerlo le dijo “Esta medalla es para ti para tus papas, para todos los niños y para todas las familias que luchan todos los días por derribar obstáculos y por construir puentes, “este reconocimiento va para miles y millones de mexicanos, y millones de hispanos que han hecho posible TELETON México y TELETON USA.

En el evento el presidente municipal, obsequió la tradicional cura tamaulipeca al huésped distinguido Lisardo Guarinos, así como al valor local, representado por el artista Joaquín García Quintana. (Redacción)