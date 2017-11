Me voy de México por un tema familiar: Paco Jémez

Ciudad de México.- Luego de terminar su contrato con Cruz Azul, Paco Jémez explicó que dejará México por cuestiones familiares debido a que su mayor deseo es volver a convivir con su esposa y sus hijas.

“Me voy de México por un tema familiar. Un año de haber estado fuera, sin ver prácticamente a mi mujer, a mis hijas, a mi padre, a mucha gente. Quiero que todo el mundo entienda que tengo muchas ganas de entrenar, pero también tengo ganas de ver a mi a familia”, dijo en entrevista con la radiodifusora “COPE” de España.

Jémez estaba dubitativo sobre su continuidad como estratega de la Máquina tras ser el primer técnico que los clasifica a Liguilla después de seis torneos consecutivos. Y aunque su nombre suena para dirigir al Alavés o Las Palmas, el DT se sentará a analizarlo.

“Imagínate que llego a mi casa y le digo a mi mujer ‘fíjate que me voy Las Palmas’, directamente la patada en el culo, te puedes imaginar, no quiero que me cueste el matrimonio”, bromeó el entrenador.

“Ha sido un año difícil en todos los aspectos”, añadió el español, quien esta mañana se reunió con la directiva y posteriormente dio su última charla a los jugadores celestes.

“Hoy he tenido una reunión en el club donde me han preguntado un poco por mi intención. En lo deportivo es un sitio donde he estado muy a gusto, hemos conseguido muchas cosas, casi todos los objetivos que nos hemos planteado al principio, pero un año tan lejos de la familia es más que suficiente.

“Aunque deportivamente me gustaría seguir, familiarmente nuestra idea es la de volver a España y estar cerca con la familia porque nos hemos visto dos veces y eso desgasta mucho”, consideró.

Finalmente, el DT insistió en los problemas que vivió con la prensa, a la que volvió a criticar como en las últimas entrevistas.

“Los enfrentamientos me han valido para una cosa muy importante, para que dejaran tranquilos a los jugadores, esa era la gran preocupación que teníamos nosotros. Es una máquina que cuando empiezan es capaz de triturar a cualquiera”. (MedioTiempo.com)