“Mediáticas”, las acusaciones contra Lozoya, dice su abogado

Ciudad de México.- Hace más de tres meses, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin solicitó sin éxito a la Procuraduría General de la República (PGR) comparecer ante el Ministerio Público Federal para ‘‘defenderse’’ de las versiones periodísticas de que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, sostuvo ayer en entrevista radiofónica Javier Coello Trejo, abogado defensor del ex funcionario, quien agregó que esas acusaciones ‘‘son mediáticas’’ y recordó que ‘‘ya empezó la guerra por la sucesión’’.

El pasado domingo, la PGR informó que en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan las declaraciones de 10 servidores públicos y ex funcionarios de Pemex ‘‘que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño’’, además de lo dicho por tres directivos de Odebrecht, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la empresa’’.

El litigante cuestionó a la procuraduría al señalar que si existe averiguación previa, entonces que Pemex demuestre que hubo ilícitos en la contratación de obra, y recordó que la empresa productiva del Estado presentó su demanda ante el Ministerio Público Federal desde finales de noviembre pasado ‘‘en contra de quien resulte responsable.

‘‘No entiendo por qué se habla de soborno, porque los contratos (entre éstos por obras en la refinería de Tula, Hidalgo) se cumplieron en tiempo, fueron autorizados por el Consejo de Administración de Pemex. No lo entiendo, pero estamos listos para comparecer; mi cliente es absolutamente inocente.’’

Rechazó que Lozoya se esté escondiendo y dijo que estará de regreso en la capital del país a finales de semana. Interrogado sobre las declaraciones de ex directivos de la empresa Odebrecht, quienes afirman que Lozoya recibió sobornos por 10 millones de dólares de 2012 a 2014, Coello afirmó que el ex director de Pemex no conoce a sus acusadores y además no tiene las cuentas bancarias en las que dicen le depositaron el dinero.

Insistió en que ‘‘él tiene su declaración (patrimonial) de entrada y salida de Pemex’’ para demostrar cuál es su patrimonio. ‘‘Todo es falso respecto a mi cliente; si en Odebrecht hay corrupción o si hay funcionarios de Petróleos Mexicanos involucrados en cosas ilegales, también se tiene que demostrar. Nosotros probaremos que el señor Lozoya no recibió ni un solo centavo de soborno’’.

Coello Trejo advirtió finalmente que Lozoya Austin denunciará a quienes, sin fundamento alguno, afirman que recibió sobornos de la empresa constructora brasileña. (Jornada.unam.mx)