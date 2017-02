Mexicanos marchan contra Trump sin olvidar a Peña

Ciudad de México.- Miles de personas marcharon el domingo en México para protestar contra las políticas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen deportar en masa a mexicanos, dar continuidad a la construcción del muro fronterizo, e incluso cancelar importantes tratados comerciales con el país.

Durante la marcha también se escucharon protestas en contra del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que tiene actualmente los peores niveles de popularidad de su mandato, empañado por escándalos de corrupción, inseguridad, pobreza y el reciente incremento al costo de la gasolina.

“Tenemos que exigirle a Peña que haga un papel digno como presidente, que nos defienda como representante que es del país”, dijo a Reuters Maricarmen Quiroz, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Quiroz agregó que la exigencia de Peña para su homólogo “no lo exime del mal papel que lamentablemente hasta ahora ha hecho”.

La movilización, que concluyó de manera pacífica, fue convocada en Ciudad de México pero se replicó en otras importantes ciudades del país como Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, Monterrey (norte), Guadalajara y Morelia (occidente), y estados como Puebla y Yucatán, en el centro y sur del país, respectivamente.

Con grandes carteles con mensajes como “mexicanos exigimos respeto… queremos puentes, no muros”, vestidas de blanco y llevando en sus manos una bandera del país, miles de personas recorrieron las calles de la capital por la extensa y emblemática avenida Reforma.

En señal de luto por los miles de mexicanos que han sido asesinados en medio de la creciente violencia generada por el crimen organizado, también llevaron banderas de color blanco y negro.

Desde el comienzo de su campaña, Trump ganó críticas por propuestas como la construcción o ampliación de un muro fronterizo que tendría que pagar México, a lo que se sumaron sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que además incluye a Canadá.

Las discrepancias entre ambos gobierno por “el muro”, que comenzó a construirse en 1994 durante la presidencia de Bill Clinton, escalaron hasta provocar recientemente la cancelación del primer encuentro entre Peña Nieto y Trump.

El sábado, el mandatario republicano anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, que reduciría el precio de la polémica obra fronteriza, aunque no se conocen detalles de cómo lo lograría.

Parodiando las propuestas de Trump, un grupo de jóvenes avanzaba con un muñeco que lo personificaba y que alrededor tenía un “muro” de telgopor donde escribieron mensajes como: “America first”(“Estados Unidos primero”), “Nafta is the worst trade deal” (“El TLCAN es el peor tratado comercial”), “they are rapists”(“Ellos son violadores”), entre otras cosas.

TAMBIÉN CONTRA PEÑA

Aun cuando en un comienzo la convocatoria fue para protestar contra el mandatario republicano, cientos de personas aprovecharon las calles para exigir al presidente de México un freno a la corrupción.

En esa línea en algunas pancartas que acompañaron la marcha podía leerse “Yo no soy pro Peña, soy pro México” o “derribemos primero el muro de la corrupción”.

“Hay que exigir a nuestro gobernantes que acaben con la corrupción, con tanta muerte y vean por el bien del país”, dijo Víctor Robledo, de 28 años.

Durante la marcha, la seguridad fue reforzada en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. La sede diplomática se encuentra a pasos de donde concluyó la convocatoria a las 14.00 hora local (2000 GMT), tras escucharse el himno nacional. (RadioFormula.com.mx)